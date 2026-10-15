Контракты заключены на миллионы долларов: каковы итоги "ИННОПРОМ. Беларусь" в 2026 году

II Международная промышленная выставка "ИННОПРОМ. Беларусь" собрала в Минске лидеров промышленности из 40 стран. Российские регионы и партнеры по ЕАЭС - Казахстан и Кыргызстан - презентовали новинки на своих стендах. До Минска доехали даже из Камбоджи.

160 белорусских предприятий, принимая гостей, предлагали современные машины, станки и оборудование.

Постоянная прописка Международного промышленного форума "ИННОПРОМ" в Екатеринбурге, но временные "ИННОПРОМ. Центральная Азия" в Ташкенте и "ИННОПРОМ. Беларусь" в Минске не менее важны. Площадь экспозиции в 2026 году - 6 тыс. кв. м. Диалог на "ИННОПРОМ. Беларусь" получился. Была палитра мнений, предложений, идей в различных направлениях и сферах.

Промышленность Евразийского экономического союза шагнула вперед, и новые технологии помогают решить сложные задачи. "ИННОПРОМ" впервые приехал в Минск в 2025-м, и этот приезд оказался результативным. Форум - место встречи бизнеса, который готов договариваться. Кстати, многие российские компании после удачных прошлогодних переговоров сразу же бронировали места и на 2026 год, тем более со многими у нас есть совместные проекты.

Андрей Степнов, гендиректор АО "Метровагонмаш" (Россия):

"За истекшие три года мы поставили уже 48 вагонов. В 2026 году планируем поставить еще 15 вагонов. Это будет три пятивагонных состава. Первые два прибудут в Минский метрополитен в ноябре 2026-го. Еще один поставят в декабре. Они будут введены в эксплуатацию также в декабре".

Приехать на такой масштабный форум - значит встретиться с десятком партнеров и договориться, ведь, чтобы конкурировать на своих и экспортных рынках, нужно давать эффективный продукт в рамках кооперации, поэтому важно оценить сделанное за год и двигаться дальше.

Этот международный форум - своеобразный отчет перед партнерами из далеких и близких стран. Кроме производителей техники и сложных станков, отлично в палитру высококлассной продукции вписались и тренажеры для благоустройства дворовых территорий.

"ИННОПРОМ" - возможность показать себя и посмотреть на других. За последние годы многое сделано по программе импортозамещения, и спрос на такой продукт растет и на внешних рынках. Чтобы встретиться и переговорить на "ИННОПРОМе", бизнес и промышленники заранее составляют себе список стендов и компаний для посещения.

Роботы сегодня могут многое, они двигают целые отрасли, меняют систему производства и сферу услуг, но всем им нужен человек, поэтому кадровый вопрос актуальности не теряет.

"У нас сейчас разрабатывается межгоспрограмма по робототехнике. Надеюсь, что мы сможем двигаться в том числе и в рамках механизма поддержки кооперационных проектов. У каждого государства есть своя специализация. Беларусь обеспечивает в основном технологическое оборудование, комплектующие, программное обеспечение. Казахстан - строительные услуги, программное обеспечение", - рассказала министр по промышленности и АПК ЕЭК Гоар Берсегян.

Переговоры тех, кто приехали на "ИННОПРОМ", вышли за пределы Минского международного выставочного центра. Белорусские предприятия пригласили своих партнеров в цеха. Никарагуа, например, присмотрелись к автобусам и, оценив все преимущества, подаренных два года назад карет скорой помощи, подписали контракт на 247 машин МАЗ.

Среди новичков международного форума была Камбоджа. Расстояние между странами составляет более 8 тыс. км, но это не преграда. А Казахстан, наоборот, постоянный участник "ИННОПРОМ. Беларусь". И это дает хороший результат - формула "переговоры - товар" работает. Контракты заключены на сумму 80 млн долларов по итогам 2026 года.

Во главу угла на форуме поставили производственную и технологичную кооперацию. Конкуренция велика, и, чтобы удержать свои позиции на рынке и найти новые, важно смотреть на несколько шагов вперед и подтверждать свой класс краш-тестами.

Деловые переговоры около стендах три дня были в режиме нон-стоп. Кто-то уже выбрал модель и готов поставить подпись под контрактом, а кто-то изучает свежие решения, где технологии на максимуме. На "ИННОПРОМ. Беларусь" можно было и поуправлять БелАЗом, даже если он находится за несколько километров от выставочного центра. Обучение беспилотному управлению - тренд, и белорусские инженеры держат руку на пульсе.

Дмитрий Елисеев, заместитель генерального конструктора по цифровизации карьерной техники - начальник отдела ОАО "БЕЛАЗ":

"Целая делегация из 40 человек поехала посмотреть вживую, что это реальные БелАЗы, что там никто не сидит в кабине и не управляет им. Потенциальные клиенты интересуются, смотрят. Самое главное, что компаний, делающих в мире подобную технику, - единицы. Подобная автономная техника с чисто белорусской разработкой - большой успех отечественной промышленности и IT-сектора. Это хороший пример импортозамещения технологического суверенитета".

Оператор лишь в помощь автономному самосвалу. Система позволяет одному специалисту одновременно следить за работой пяти автономных машин.

Якутия же предложила Беларуси участие в проектах по огранке алмазов и готова закупить автобусы на сжатом природном газе.

Кировская область изучила белорусский опыт разработки торфяных месторождений. Нижний Новгород силен в судостроении. А в Уфе Республика Беларусь расширяет площадку под сборку совместных троллейбусов. "С учетом государственной программы развития туризма в Республике Беларусь мы предлагаем целый класс различных судов с малой осадкой, которые могут эксплуатироваться на всех водных артериях республики. Озерный и речной потенциал в Беларуси огромный, и это хороший вклад в развитие экономики", - заявил руководитель представительства Нижегородской области России в Беларуси Андрей Дудкин.

На встречах обсудили и себестоимость конкретных проектов, поставку комплектующих без посредников и стройку в российских регионах.

"ИННОПРОМ. Беларусь" - это десятки подписанных соглашений, которые являются важной ступенью для будущих совместных проектов. Каждая компания сама подведет итоги своего участия в масштабном форуме. К слову, за три дня его посетили более 15 тыс. человек. "ИННОПРОМ. Беларусь" стал завершающим проектом бренда "ИННОПРОМ" в 2026 году. Всего международная серия промышленных выставок "ИННОПРОМ" прошла с февраля по октябрь в пяти странах - Саудовской Аравии, Узбекистане, России, Индии и Беларуси. Первый проект "ИННОПРОМ-2027" состоится в Узбекистане в апреле.

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Главное фото: sb.by