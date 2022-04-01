Контракты на 1 млрд российских рублей подписаны по итогам Белорусского продовольственного форума в Санкт-Петербурге

Белорусская промышленность не будет испытывать логистических проблем с отгрузкой на экспорт. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко по итогам визита правительственной делегации в Санкт-Петербург. С российскими партнерами отрабатывали схемы. Портов в соседней стране достаточно, но под разные терминалы подходят разные грузы. Таким образом белорусская промышленность проблем с отгрузкой своей продукции испытывать не будет.



Новые контракты и по линии экспорта наших продуктов питания. В структуре нашего экспорта половина именно продукты питания. И мы здесь готовы активно присутствовать на российском рынке. Как раз прямой диалог по линии продавец-покупатель был на продовольственном форуме. Бренд "Сделано в Беларуси" - это знак качества. И мы готовы нарастить на треть эти объемы здесь.

