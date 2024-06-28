Контракты на сумму более миллиарда 100 миллионов белорусских рублей. Таков итог Форума регионов Беларуси и России, который сегодня завершился в Витебске. Площадка собрала около 800 делегатов из России и Беларуси. Это главы регионов, парламентарии, руководители ведомств, представители бизнеса. В общем, все, кто вносит свой вклад в углубление братских белорусско-российских отношений.

28 июня в северной столице состоялось пленарное заседание во главе с руководителями верхних палат парламента двух стран. По видеосвязи к участникам обратились Александр Лукашенко и Владимир Путин.

Как отметит наш Президент, "Форум регионов - один из самых успешных и результативных проектов Союзного государства. И он продолжает прирастать амбициозными инициативами". Какими? Илона Волынец готова подвести итоги.

Форум регионов впервые прошел в 2014 году в Минске. Затем его по очереди принимали разные белорусские и российские города. Учитывая интерес к площадке, стало понятно, что форуму тесно. В этом году впервые участников встречали сразу в трех городах: Полоцке, Новополоцке и Витебске.

От образования и науки до промышленности и сельского хозяйства. 9 секций на то, чтобы пожать друг другу руки и обсудить лично союзные перспективы. В этом году Форум регионов проходит под знаком инноваций. Надо ли объяснять, что впереди планеты тот, кто не догоняет, а создает прогресс.

На витебской земле и достижения народного хозяйства, и инновационная продукция. 40 лучших образцов от наших автогигантов, более 120 научно-технических разработок от ученых. Немало проектов, над которыми трудились "союзные умы", вроде токарных станков и микросхем. Сегодня реализовано более 60 совместных программ - от машиностроения до космоса.

Формат взаимодействия регионов Беларуси и России во многом уникальный. Прежде всего потому, что курируется лично главами государств. Вот и сегодня на видеосвязи с участниками форума Александр Лукашенко и Владимир Путин. Оба отметят символизм даты проведения – в преддверии 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. И белорусы, и россияне всегда будут помнить, как в годы Великой Отечественной войны наши народы вместе защищали Родину.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Беларусь остается важным торговым партнером России, занимая четвертое место по объему товарооборота со странами мира и первое на пространстве СНГ. В 2023-м объем взаимной торговли составил около 53 млрд долларов. Уже плюс 7 % за 4 месяца этого года. Мотор движения - как раз регионы.

Владимир Путин, Президент России:

Говорят, ускорение интеграции в рамках Союзного государства произошло из-за внешних угроз. Да, не без этого. Пришлось выработать иммунитет. Технологический суверенитет как витамин для здоровой экономики.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Союзные часы сверяют верхние палаты парламентов двух стран. Они же организаторы форума. Межрегиональное сотрудничество - каркас Союзного государства, отметит Валентина Матвиенко. И результаты есть по всем направлениям, добавит Наталья Кочанова. Беларусь имеет прямые договоры практически со всеми регионами России. Их руководители у нас частые гости. За прошлый год - почти 40 визитов, не говоря уже про контакты на уровне региональных ведомств.

О готовности наших стран взаимодействовать еще интенсивнее свидетельствуют основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства до 2026 года, где сделан акцент на совместном развитии отраслей реального сектора экономики. Это означает, что ближайшие годы станут прорывными по целому ряду направлений, таких как станкостроение, машиностроение, самолетостроение.

В этом году мы отмечаем юбилей - 25-летие подписания Договора о создании Союзного государства. По историческим меркам четверть века - срок небольшой. Однако за это время мы достигли очень многого. Мы вышли действительно на беспрецедентный уровень сотрудничества во всех сферах без исключения. Реализуется целый комплекс многих совместных проектов, в том числе 28 союзных программ, и реализуются они все успешно.

Пленарное заседание в концертном зале "Витебск" завершилось на мажорной ноте. Подписано более 250 документов и контрактов на миллиард сто миллионов белорусских рублей. Продолжится гармонизация и совершенствование законодательства двух стран. Будут дальше развивать промкооперацию и взаимодействие в социальной и гуманитарной сферах.

Думаете, бизнес - ничего личного? Как раз форум - это не только про экономику, но и про культуру, традиции. У наших народов общие корни и единый взгляд на историю. Поэтому и отношение к святыням такое трепетное. А витебская земля богата и знаковыми местами, и талантливыми людьми.