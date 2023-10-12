Контракты с МАЗом, новая линейка предложений по экспорту, прямой авиарейс - Беларусь укрепляет сотрудничество с Челябинском

Новые контракты на поставку белорусских тракторов, коммунальных машин, МАЗов и лифтов подписали сегодня, 12 октября, в Челябинске. А еще в ближайшее время будет открыт прямой авиарейс. В город российских металлургов с рабочим визитом прибыла делегация белорусского правительства. Во главе угла сотрудничества - промышленность. Вместе уже создаем инновационные продукты, комплектующие для российского автопрома на машинах Урала. Сегодня обсуждали и новые ниши для проектов на официальных встречах и бизнес-форуме.

А накануне о кооперации говорили в Башкортостане. Общая сумма подписанных контактов за три дня визита в российские регионы составила более 56 млн долларов. О взаимных интересах на Урале подробнее рассказала Светлана Лукьянюк.

Челябинск называют столицей южного Урала и чертой разделяющей его с Сибирью. Но у многих регион ассоциируется именно с тяжелой металлургией. И неудивительно, местный завод еще в советские времена был флагманом отрасли всего союза. А сейчас в объеме производства в области за металлургией не менее 60 %. В целом в городе почти вся промышленность заточена на добычу и переработку сырья.





Как раз металлопродукция - увесистая доля импорта из Челябинска в Беларусь. Мы же готовы в обратном направлении ассортимент экспортных товаров увеличивать. Чтобы обсудить все предложения, делегация правительства Беларуси прилетела в Челябинск.

Строительно-дорожная техника, автошины, бытовая химия и легкая промышленность - это только небольшая часть из нашего пакета для сотрудничества.

На встрече с губернатором обозначили главное, где в центре, конечно, машиностроение. Челябинские Уралы не конкурируют с нашими МАЗами. У каждого своя ниша на рынке. К тому же мы в тесной связке по автокомпонентам, закрепились здесь надолго. Если в 2023 году поставили на 20 млн долларов, то в следующем - на 25 млн. В итоге за 2022 год Урал закрыл все потребности по нужным деталям.

"Автокомпоненты активно работают. Каждый год идет увеличение объемов поставок, причем делается это системно в рамках подписанного соглашения по сотрудничеству. В этом году закончилось соглашение за 2021-2023 годы. Наши заводы уже подписали новое соглашение на 2023-2025 годы. Там тоже предусмотрено освоение новых видов продукции и увеличение объемов поставок - каждый год растем на 10-15 %", - отметил заместитель министра промышленности Беларуси Дмитрий Харитончик.

А шасси наших МАЗов здесь объединяют с различными надстройками. В итоге на дорогах - краны, бетономешалки, цистерны и не только. Такие машины нужны и в Тюмени и Ханты-Мансийске. В этом году мы поставим 230 единиц шасси.

Республика Беларусь и Челябинская область объединили свои компетенции, дополнили друг друга и вывели на рынок товар, который имеет высокую добавленную стоимость. Например, проект создание гусеничного трактора на резиновой гусенице тоже очень востребован. Делаем это с местными партнерами. Роман Головченко, премьер-министр Беларуси





На самом Урале будут расширяться. В планах - новый конвейер. Об этом рассказали белорусской делегации прямо на площадке завода. А конвейер - это дополнительные мощности и, конечно, потребности в белорусских деталях.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отметил: "Импорт в Челябинскую область из Беларуси за год вырос на 75 %. После ухода наших западных партнеров мы перешли на активное взаимодействие с предприятиями Беларуси".

В эти дни в Челябинске главное в сотрудничестве обсуждала и рабочая группа. Говорят, в проекте новых поручений пунктов много.

Деревообработка, легкая промышленность, IT-технологии, информация и связь - те направления, которые мы сегодня отрабатываем и ищем на текущем бизнес-форуме. Находится все время в одних рельсах - это хорошо, поезд будет идти. Но всегда необходимо искать что-то новое, добавляя к тому, что имеем. Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси, сопредседатель рабочей группы по сотрудничеству с Челябинском





Среди новых проектов - строительство, мы готовим объекты под ключ, интерес у партнеров есть, сейчас сходимся по цене. И агропромышленный комплекс - партнеры изучают наши хранилища, а у Челябинска богатый опыт в тепличном хозяйстве. И нам интересно увеличить объемы выращивания овощей с досветкой.

"Прошлый год для нас был рекордным. На 50 га мы произвели 46 тыс. тонн тепличных овощей. Этого с лихвой хватает, чтобы обеспечить жителей области. Даже вывозим за пределы. В целом по стране у нас 15-е место по объему производства тепличных овощей", - рассказал министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин.

Об этом сегодня говорят на бизнес-форуме. Ведь и на официальных встречах отмечали, важно увеличивать пул предприятий, которые работают с белорусами. И такая презентация возможностей всегда кстати. Хотя многие уже и знакомы.

В рамках форума сегодня подписали соглашение с Минсельхозом Челябинской области. Оно предусматривает поставку в 2024 году порядка 300 тракторов. Сумма сделки составляет 700 млн российских рублей. В рамках соглашения мы также берем обязательства по развитию сервиса на территории региона. Михаил Вардугин, заместитель маркетинг-директора ОАО "МТЗ - управляющая компания "МТЗ-холдинга"

Товарооборот Беларуси и Челябинской области по итогам года будет более 600 млн долларов. За первое полугодие общая торговая копилка выросла на 13 % к шести месяцам 2022 года. Важно такой положительный тренд сохранить, сказал Роман Головченко. Это как в спорте обязательная программа, но есть еще и произвольная, где важно находить новые ниши.