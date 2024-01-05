Контроль качества белорусских товаров и услуг будет поставлен на более высокий уровень, заявил Лукашенко

Контроль качества белорусских товаров и услуг будет поставлен на более высокий уровень. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании об основных направлениях работы по совершенствованию качества в 2024 году и Знаке качества Республики Беларусь, сообщает БЕЛТА.

Перед совещанием во Дворце Независимости глава государства ознакомился со специальной выставкой "Знак качества: традиция прошлого и настоящее". Руководители белорусских предприятий и ветераны производства представили отечественную продукцию, которая в советские годы была удостоена Знака качества СССР, а также товары, претендующие на Государственный знак качества Беларуси в 2024 году. Спектр экспонируемой продукции очень широкий - от пищевой отрасли до машиностроения.

"Первое наше рабочее совещание в этом году на уровне Президента касается главной темы - Года качества. Мы определили очень амбициозную цель: поставить контроль качества производимых товаров и услуг, качества жизни страны на более высокий уровень, - сказал Александр Лукашенко. - Беларусь может гордиться своими качественными товарами, но чтобы быть в тренде, чтобы конкурировать с лучшими мировыми образцами, надо немножко добавить, надо заслужить этот знак качества".

В этом стремлении белорусам есть от чего отталкиваться, подчеркнул Президент. Во-первых, от традиций - республика сохранила преемственность советской эпохи.

"Этот исторический период дал старт нашему национальному развитию. Теперь вы понимаете, почему (как меня критиковали) я "цепляюсь" за то советское время: если бы не было того советского времени, не было бы самых современных и новых образцов. Загубить все - проще, но на базе чего мы бы создавали новые, прогрессивные образцы? Этой базы бы не было. Умные люди сохраняют и развивают все то, что накоплено прежними поколениями. Мы это сделали", - отметил глава государства.

Александр Лукашенко напомнил, что экономика БССР являлась одной из наиболее технологичных и развитых среди других союзных республик. "Пережив разруху 90-х, нам непросто было сберечь созданные трудом советских людей стандарты качества, но мы это смогли сделать, - заявил он. - Люди в такой переплет попали, что деваться просто было некуда. Выкарабкались. Сегодня создаем самые современные образцы техники. Но говорю откровенно: качества еще не хватает. В спину дышат наши конкуренты. И все, что мы производим в Беларуси, производится в десятках стран мира".

Во-вторых, у Беларуси сформирован имидж преемницы лучших советских достижений. И то, как белорусы справляются с современными вызовами, демонстрирует разумность и дальновидность выбора народа, отметил Президент.