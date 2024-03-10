"Контроль качества": как в Могилевской области готовятся к посевной

Начало весны - время, когда на особом контроле находятся вопросы продовольственной безопасности. Эти "сани" лучше готовить заранее. Причем, не только в хозяйствах. Свои разработки к агросезону представляют и производители техники, и ученые. Делаем все, чтобы страна осталась с увесистым урожаем.

И это на фоне европейских стран, которые накрывают фермерские протесты и "ароматные" послания правительствам на улицах городов. Отношение к тем, кто кормит старушку Европу какое-то издевательское. За навозными бунтами и блокадами дорог - показатель бездумной политики. Там почему-то вместо своего "хлеба" продвигают украинский, чем теснят и душат местных аграриев.

А что в Беларуси? Посевная начинается, как и всегда, спокойно и плавно, преимущественно с южных районов. Если и есть темные пятна - это отдельные хозяйства, которые еще до выхода в поля "отличились". Отправимся на инспекцию в Могилевскую область вместе с рубрикой "Контроль качества".

Могилевская область

Стартовый свисток - для одних регионов, и команда приготовиться - другим. Все же в большом марафоне посевной каждый побежит по своей дистанции и в свое время. Правила задает погода. Но такая разбежка допустима лишь на поле.

А вот подготовку самих хозяйств на плохую погоду не спишешь. Если техника не работает, тут все вопросы (опять же на языке спорта) к тренерам или руководителям. И даже на скамейке запасных они могут получить свои "желтые карточки".

То, что дела идут неровно в одном из хозяйств в Быховском районе, еще на входе намекнет покосившаяся табличка. Правда, сразу же - парад новой техники. Хороший маркетинг: все лучшее - на показ. Но стоит зайти дальше, а там - поломка за поломкой.





news.by https://tvr.by/upload/medialibrary/5cf/7tzbvgw61ms9ohyynwvgazpvrbb93xvi.jpg

В ОАО "Обидовичи" рассчитывают только на новую технику, старая техника не готова и не подготавливалась. На данный момент мы не видим ни механизаторов на ремонте техники, хотя еще вполне можно было работать. Сергей Матвеев, госинспектор КГК Беларуси Могилевской области

Лишь одна новая сеялка, а все остальное - старое и не исправное, как и агрегаты для почвообработки. Так еще осенью выглядело это хозяйство "Некрасово-Агро". Исправились ли к весеннему сезону? Проверяет "Контроль качества".

Сама территория не презентует хозяйство как суперуспешное. И площади под посев - в два раза меньше, чем у тех же "Обидовичей". Но первое отличие бросается сразу же. Работа - буквально искрится.





news.by https://tvr.by/upload/medialibrary/854/n041d6k5an1s351k5vbeb7a6a9ixgrqv.jpg

Почему за ремонт техники в Быховском хозяйстве не взялись раньше? Главный инженер не ответит. Откуда знать, когда в должности - считанные дни?

Сейчас запчастей нет, да и на базе вряд ли будут. А может и будут. Пока еще не занимался этой сеялкой. А если не будет, то будем по соседям искать. Василий Устинов, главный инженер ОАО "Обидовичи"

При высокой готовности по всей Могилевской области здесь катятся на "полуспущенных колесах" без главного рулевого в полях: агронома в хозяйстве вообще нет! Только молодой руководитель - год, как директор.

За это не взялись сегодня - выставляли культиватор, доделали его, поставили. Всего механизаторов 23 человека. Иван Очинников, директор ОАО "Обидовичи"

В чем схожести между двумя хозяйствами? В "Некрасово-Агро" руководитель тоже всего год. Но и запчасти как-то находит, и техника чинится. Да и кадровые дыры заполнили, а в самую горячую пору на время подключиться обещают и бывшие работники.

Сейчас вопросы все решены. К 15 марта и техника будет готова выехать в поле. С техникой помогает наша подшефная организация. Сеялку купили новую девятиметровую. Трактор МТЗ-82 купили за свои средства уже в этом году. Виталий Лосенков, руководитель КСУП "Некрасово-Агро"

Небольшую группу механизаторов в "Обидовичах" застали возле трактора, крутили колесо.

Подготовка к посевной шла и у машиностроителей. Вот, к примеру, новая модель сеялки "Верас" от дзержинского производителя. Высокая точность - даже если высаживать по 400 кг на гектар.

Здесь уже идет уборочная, ведь лето наступает дважды в год. Такие условия в теплицах центра по земледелию Академии наук создаются для ускорения селекции. Считайте - эксклюзив: сорт озимого ячменя, которого еще не существует. Но одно из этих зернышек может стать его родоначальником. Вот только уйдет лет 10.

Зачем нужно столько времени? Из экспериментального урожая отбирают лишь лучшее зерно. Снова скрещивают и высаживают. И так по кругу, пока не добьются идеального результата.





news.by https://tvr.by/upload/medialibrary/019/o702n3om2t9o64u7va4buzgchm22v5vm.jpg

Разрезаем боковые чешуйки пинцетом, достаем пыльники, 3 пыльника. Затем одевается пергаментный изолятор. И через 3 дня опыляется другим колосом. Александр Зубкович, завотделом ячменя НПЦ НАН Беларуси по земледелию

Главная головоломка для ученых-земледельцев в новом белорусском климате - засуха. Особенно проявила себя в прошлом году. Конечно, без воды ничего жить не может. Но вот, как обхитрить погоду?

Мы должны в этот период (конец мая - начало июня) чтобы наши сорта или наши растения закончили вегетацию, чтобы уже посеять следующие культуры. Чтобы не требовательны. Делаем новую систему защиты растений, новую систему удобрений. Сергей Кравцов, гендиректор НПЦ НАН Беларуси по земледелию

И уже в этом агросезоне плоды ученых могут прорасти в хозяйствах.





news.by https://tvr.by/upload/medialibrary/060/icbdmnaklo2t9jro8h6ofe20khrfuszy.jpg

Асима. Это сорт пшеницы, он характеризуется относительной скороспелостью. И до того как наступает засушливое явление, он успевает сформировать высокую массу - тысячу зерен. Виктор Буштевич, завотделом зерновых колосовых культур НПЦ НАН Беларуси по земледелию

В полях должны быть свои, белорусские, культуры и технологии. На это не раз нацеливал Президент.

В агросезон и сам часто инспектирует поля, следит и с воздуха во время перелетов. А еще 2 года назад, будто предчувствуя и приход засухи, и еще большее напряжение в геополитике, пророчески скажет: "Зерно - новое золото, если не нефть".

Для того чтобы обеспечить собственную продовольственную безопасность, чтобы на столе у нас, как говорят в народе, был "і хлеб, і да хлеба", чтобы переработчики были обеспечены сырьем, а животноводство - кормами, сейчас всем нам нужно максимально организоваться. Страда - это, если хотите, наш продовольственный фронт. И от этого фронта зависит все. На войне как на войне. Побеждает тот, кто лучше подготовлен, кто задействовал все ресурсы и воюет от зари до зари. Как я часто говорю, лучше на этом фронте воевать, чем на горячем. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь