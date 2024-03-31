"Контроль качества" на Могилевлифтмаше: на чем держатся белорусские лифты, разложим на комплектующие и узнаем о новых направлениях предприятия

Взаимная выручка, поддержка и качественная совместная работа - это сегодня и про международный уровень. Беларусь и Россия развивают контакты по всем направлениям. И наши товары особенно в цене на востоке.

Кстати, губернаторы российских регионов во время встреч с главой государства часто говорят о поставках нашей продукции. Об этом расскажем на примере Могилевлифтмаша. В Омской области уже курсируют более 300 белорусских лифтов. И это те, которые поставлены в прошлом году.

Могилевский завод - крупнейший в стране по производству подъемников. В 2023 году выпустили 13 тыс. единиц - на 4 % больше, чем в 2022-м. Завод непрерывно модернизируется, ведь спрос большой.

Президент акцентировал на этом внимание, когда был с рабочей поездкой в Могилеве в прошлом году. За какие новые направления уже взялись на предприятии? И что в перспективе? В рубрике "Контроль Качества".

Чтобы оперативно выдавать, журналистам необходимо еще оперативнее передвигаться. В этом, согласитесь, помогает лифт. Только в одном корпусе Белтелерадиокомпании их 5, и все работают в интенсивном режиме. Кстати, белорусского производства. Как все устроено, посмотрим на самом заводе.

Мы на Могилевлифтмаше - это крупнейший в стране производитель подъемников. Выпускают здесь порядка 180 различных моделей лифтов: пассажирские, грузовые, коттеджные, эскалаторы и траволаторы. Проведем контроль качества.

От первой детали до готовой кабины - не более пары часов. За одну смену таких подъемников собирают порядка полусотни.

Впервые Президент посетил Могилевлифтмаш в 2000 году. Старые цеха, вместо станков - коробки. Уменьшается и количество выпускаемой продукции. Президент четко поставил задачу модернизировать предприятие. За развитием следит, в 2016-м - проверяет лично.





Александр Лукашенко, Президент Беларуси: Чего бы нам ни стоило - такие предприятия мы будем сохранять, мы не будем их разрушать, продавать, потому что здесь есть люди, мозги. Ситуация очень тяжелая, но выгодная, если мы как сейчас будем такими темпами развиваться, то мы опередим всех наших конкурентов.

Спрос на продукцию колоссальный, подчеркнет Президент уже в июле 2023-го. Необходимо и дальше расширять как объемы производства, так и линейку - покупатели с каждым годом все требовательнее.





"В качестве можем помочь. Как-то качество повышать, а уже на объемы ты сам выйдешь. Поэтому надо это на контроле держать. Это касается предприятий, на продукцию которых сегодня хороший спрос",- отмечает белорусский лидер.





Мы пытаемся быть впереди спроса, работаем в плане разработки приложения на мобильное устройство, когда человек заходит в здание, лифт уже знает, на какой этаж ему надо ехать. Павел Жуковец, главный технолог ОАО "Могилевлифтмаш"

Закупаются высокоточные станки. Лазерный комплекс поставили месяц назад. За прошлый год в обновление вложили более 30 млн рублей.

Сергей Насытко, начальник технологического бюро цеха металлоконструкций ОАО "Могилевлифтмаш": Количество автоматизации увеличивается, и за этим будущее. И рабочие места при этом не теряются. Павел Жуковец, главный технолог ОАО "Могилевлифтмаш"

Сколько в белорусских лифтах белорусских деталей?







Андрей Швецов, заместитель гендиректора ОАО "Могилевлифтмаш": Электротехнические изделия производятся на предприятиях холдинга "Ветразь" и "Зенит". Есть такие комплектующие, которые изготавливаются в азиатских странах. Павел Жуковец, главный технолог ОАО "Могилевлифтмаш"

Сейчас мощности лифтового завода позволяют выпускать скоростные подъемники - 2, 5 м/с - такие подходят для высоток до 40 этажей. Комфорт и безопасность превыше всего.

На предприятии взяли новое направление - лифты на базе безредукторных лебедок - кроме комфортного и плавного передвижения, они более энергосберегающие. В планах и запуск площадки по производству электродвигателей. Сейчас цех на стадии финальной модернизации.





Тяговые двигатели для электробусов, сейчас разработали для трамваев и даже замахнемся на электромобили. Сейчас идет с Национальной академией наук подготовка документации, и приступим к изготовлению опытных образцов. Сергей Чертков, гендиректор ОАО "Могилевлифтмаш"