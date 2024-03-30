ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ПромышленностьТорговляСельское хозяйство

"Контроль качества" на Могилевлифтмаше: за какие новые направления уже взялись на предприятии и что в перспективе

"Контроль качества" на Могилевлифтмаше. Это крупнейший в стране производитель подъемников.

Завод сегодня выпускает порядка 180 моделей лифтов различной грузоподъемности. В прошлом году прибавили 4 % - выпустили 13 тысяч единиц. Завод непрерывно модернизируется, ведь спрос большой. Президент акцентировал на этом внимание, когда был с рабочей поездкой в Могилеве в прошлом году. За какие новые направления уже взялись на предприятии? И что в перспективе. "Контроль качества" проведем в "Главном эфире".

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все