"Контроль качества" на Могилевлифтмаше: за какие новые направления уже взялись на предприятии и что в перспективе

Завод сегодня выпускает порядка 180 моделей лифтов различной грузоподъемности. В прошлом году прибавили 4 % - выпустили 13 тысяч единиц. Завод непрерывно модернизируется, ведь спрос большой. Президент акцентировал на этом внимание, когда был с рабочей поездкой в Могилеве в прошлом году. За какие новые направления уже взялись на предприятии? И что в перспективе. "Контроль качества" проведем в "Главном эфире" .