Контроль за несанкционированной торговлей осуществляется в Минске

Более тысячи нелегальных продавцов привлечены к административной ответственности за организацию несанкционированной торговли. Об этом сегодня сообщила начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома Елена Нагорная.

За реализацию пищевых товаров в неразрешенных местах установлен штраф в размере до 145 рублей и в десять раз больше за продажу непродовольственных. Для борьбы с такими стихийными рынками организовывают рейдовые группы с представителями торговли районной администрации, санэпидемслужбы и милиции.

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