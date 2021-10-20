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Контроль за несанкционированной торговлей осуществляется в Минске

Более тысячи нелегальных продавцов привлечены к административной ответственности за организацию несанкционированной торговли. Об этом сегодня сообщила начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома Елена Нагорная.

За реализацию пищевых товаров в неразрешенных местах установлен штраф в размере до 145 рублей и в десять раз больше за продажу непродовольственных. Для борьбы с такими стихийными рынками организовывают рейдовые группы с представителями торговли районной администрации, санэпидемслужбы и милиции.

Правила продажи продукции с собственного подворья

Те, кто желает реализовать продукцию, выращенную на собственном подворье, могут сделать это официально - и не только на сезонных ярмарках. В городе работают 147 специализированных площадок. Для согласования надо обратиться в районную администрацию и представить справку о том, что продукция выращена в собственном хозяйстве.

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