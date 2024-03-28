Контроль за работой Национального банка будет усиливаться - Лукашенко

Контроль за работой Национального банка будет усиливаться.Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, заслушивая доклад о работе банковской системы и принимаемых мерах по сопровождению внешнеторговой деятельности, сообщает БЕЛТА .

"Когда я назначал заместителя главы Администрации (имеется в виду назначение Александра Егорова заместителем главы Администрации Президента Беларуси. - Прим. ред.), уже сказал, что это человек с хорошими знаниями в сфере финансов, банков. И нам будет легче разговаривать в Администрации с Национальным банком, со специалистами, поскольку на одной волне же. Учились в одних и тех же вузах. К этому мы подключаем Комитет государственного контроля", - сказал Александр Лукашенко.

"Как вы понимаете, Павел Владимирович (председатель правления Нацбанка Павел Каллаур. - Прим. ред.), вне контроля Национальный банк быть не может. Контроль осуществляется Президентом, и вы, наверное, заметили, что в связи с назначением новых лиц в финансово-экономическом блоке этот контроль будет усиливаться", - добавил Президент.

Наряду с этим Александр Лукашенко подчеркнул, что это не значит, что работе Национального банка будут как-то мешать. "Он в основном свои функции выполняет. Как показывают результаты в экономике за последний год, в сложной обстановке, связанной с давлением со стороны западных недружественных государств на Беларусь, экономика справляется. Значит, и правительство с Национальным банком справляются. Но это не значит, что нет в этом плане проблем. Вот мы обсудим эти проблемы откровенно, честно, не спихивая на кого-то", - отметил белорусский лидер.