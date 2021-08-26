Концерн "Белгоспищепром" могут преобразовать в госкорпорацию

На встрече Александра Лукашенко с председателем концерна "Белгоспищепром" и заместителем премьер-министрапрозвучало предложение преобразовать концерн в госкорпорацию. В итоге оно получило поддержку Президента. Проект соответствующего указа готов. В таком формате работа может начаться уже с нового года. Это позволит значительно улучшить экономические показатели предприятий и открывать крупные представительства за рубежом.

