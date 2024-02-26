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Концерн "Белгоспищепром" поставляет 70 % продукции на внутренний рынок

Около 70 % продукции концерна "Белгоспищепром" поставляется на внутренний рынок.

Объем, изготовленный для замещения зарубежных аналогов, составил в 2023 году около 1/3 всех произведенных товаров. На 2024 год в план по импортозамещению включены энергетические напитки, вафельные трубочки с начинкой, конфеты без сахара с протеином и другие позиции. Среди стран - поставщиков сладких изделий в нашу страну - Россия (это основной импортер), а также Турция.

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