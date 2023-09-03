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Конюк: За 2022 год Беларусь и Армения увеличили товарооборот в два раза и сегодня продолжают эту тенденцию
Новые производства Беларусь открывает в Закавказье. Сейчас как раз формируется состав делегации, в составе которой будут представители бизнеса, заинтересованные в работе по линии Беларусь - Армения. О торговле и логистике корреспонденту АТН Светлане Лукьянюк рассказал посол Беларуси в Армении Александр Конюк.
Наша задача, которую ставит сейчас Президент, - экспорт. Это главная задача дипломатов. В этом отношении Армения является идеальной страной. За 2022 год мы увеличили товарооборот в два раза. И на сегодня мы продолжаем эту тенденцию, за полгода мы имеем прирост, увеличивается товарооборот. Мы поставляем продукты питания, их ценят (и это даже мало сказано) все мои друзья, дипломаты покупают продукты в белорусских магазинах.
Не секрет, что после санкций Беларусь ищет новые маршруты для поставки своих товаров. Это и рынки третьих стран, рынок ЕАЭС. Александр Конюк ответил на вопрос о том, задействуем ли мы Армению в этом логистическом пути:
"Мысли такие есть. Потому что, к сожалению, потенциал Армении как торгового партнера намного больше. Но у нас есть одна очень большая проблема, которая нас сковывает. На сегодня единственный путь, который есть, - через Грузию на "Верхний Ларс" (контрольно-пропускной пункт - Прим. ред.). У нас есть надежный партнер - Иран, который граничит напрямую с Арменией. Сейчас мы ограничены, нас "душат" и не дают возможности что-то провезти из-за санкций. Придется искать другие пути".
Также посол Беларуси отметил, что существует климатическая проблема. "Верхний Ларс" закрывается на несколько месяцев из-за большого количества снега, и проехать становится невозможно.
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