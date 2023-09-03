Конюк: За 2022 год Беларусь и Армения увеличили товарооборот в два раза и сегодня продолжают эту тенденцию

Наша задача, которую ставит сейчас Президент, - экспорт. Это главная задача дипломатов. В этом отношении Армения является идеальной страной. За 2022 год мы увеличили товарооборот в два раза. И на сегодня мы продолжаем эту тенденцию, за полгода мы имеем прирост, увеличивается товарооборот. Мы поставляем продукты питания, их ценят (и это даже мало сказано) все мои друзья, дипломаты покупают продукты в белорусских магазинах.

Александр Конюк, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Армении