Кооперация вместо конкуренции - в Кыргызстане завершился межправсовет ЕАЭС

Краткий пересказ от ИИ

В Кыргызстане завершился Евразийский межправсовет. Подписан ряд соглашений, также главы правительств "пятерки" обсудили дальнейшее углубление кооперации, в том числе регулирование электронной торговли, признание ученых званий, формирование общего финансового рынка.

Как отметил премьер-министр Беларуси Александр Турчин, сейчас не время для разобщения и замыкания в скорлупу исключительно национальных интересов.

ЕАЭС - глобальный игрок, с которым считаются

ЕАЭС - это 14 % мировой суши и численность населения почти 186 млн человек. Объединение уверенно заявляет о себе как о крупном и самостоятельном центре силы в многополярном мире. Да, у каждой страны-участницы свои интересы и принципы, но все понимают: здесь нужна не конкуренция по принципу "кто главный", а нужна кооперация по принципу "кто добавил больше ценности в общий продукт" - только тогда ЕАЭС станет глобальным игроком, с которым считаются.

Пробелы в механизме финансирования совместных промышленных проектов

Межправсовет - это не клуб для обмена любезностями. Это рабочая площадка, где решают проблемы. Вот наглядный пример от белорусского премьера: с июля 2024 года действует механизм финансирования совместных кооперационных проектов в промышленности. Двухлетняя практика применения показала, что инструмент в полной мере так и не заработал. Значит, в механизме есть пробелы, которые нужно устранить.

Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:

"Стартовые условия финансирования проектов промкооперации существенно влияют на степень возможности применения этого стимулирующего инструмента. Например, необходимость участия юридических лиц как минимум из трех государств - членов ЕАЭС. Или требование о том, что в случае досрочного прекращения реализации возврат субсидий в ЕЭК возлагается на финансовую организацию. Не способствует привлекательности длительная процедура рассмотрения заявок. За это время любой отдельно взятый банк Беларуси открывает десятки кредитных линий для инвестпроектов. По факту за два года одобрено только шесть заявок. И уже более четырех месяцев шесть проектов находятся в процессе рассмотрения".

Наука: совместные разработки и обмен передовыми технологиями

Бытует мнение, что ЕАЭС - это только про экономику. Но ее двигатель - это наука, без нее даже самый богатый союз развалится. Поэтому важно вкладываться в разработки и делиться друг с другом передовыми технологиями.

Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:

"Хочется, чтобы евразийские кооперационные проекты были инновационными, высокотехнологичными, основывались на цифровых решениях. Следовательно, нужно дать зеленый свет сотрудничеству в научно-технической сфере. Однозначно, нам нужны коллективные инструменты, стимулирующие проведение НИОКР и обеспечивающие доступ к передовым технологиям".

Евразийский проект изначально ориентирован на торгово-экономическое партнерство и кооперацию с внешним миром. За последние несколько лет подписаны соглашения о свободной торговле с Индонезией, ОАЭ, Ираном, Монголией. Чем больше надежных партнеров - тем крепче общий рынок.

Павел Утюпин, замминистра иностранных дел Беларуси:

"Снижение таможенных пошлин, регулирование по различным аспектам взаимодействия по внешней торговле с нашими странами и партнерами. Досконально каждое соглашение изучалось на экспертном уровне. И, соответственно, есть большое количество по охвату товарных позиций, там, где происходит снижение для наших белорусских поставщиков, (появляются - Прим. ред.) возможности повышения конкурентоспособности по поставкам в эти страны, с одной стороны. А с другой стороны, уменьшение тарифной защиты, например, по сырью, по каким-то комплектующим, - это дополнительная возможность для наших предприятий быть конкурентоспособными и продвигать нашу продукцию. Эти вопросы были предметом обсуждения параллельно к той работе, которая проводится в каждой стране".

Шопинг онлайн - единые правила работы маркетплейсов

По итогам межправсовета подписано 3 ключевых документа: об электронной торговле (призван упростить трансграничную онлайн-торговлю в рамках союза); соглашение о допуске брокеров и дилеров позволит финансовым посредникам работать на биржевых площадках всех стран ЕАЭС; соглашение о взаимном признании ученых званий признает научные степени и звания (то есть если ты кандидат наук в одной стране союза, то ты кандидат наук и в остальных. Это открывает дорогу для совместных лабораторий и обмена опытом).

Решения для создания комфортной жизни

Межправсовет ЕАЭС проходил в резиденции президента Кыргызстана. Здесь же расположен санаторий, который открыт для всех. На одной территории находились и деловые люди в костюмах, и простые отдыхающие. То есть большая политика снимает галстук и становится ближе к людям. Ведь зачем все эти глобальные решения? Чтобы наша жизнь стала проще.