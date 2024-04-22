Кооперацию в промышленности и сельском хозяйстве с Архангельской областью обсудили в правительстве

Диалог о совместных планах Беларуси и Архангельской области продолжился на встрече в правительстве. Гости заметили, что по Минску передвигается немало электротранспорта белорусского производства. И это тоже потенциальное направление сотрудничества. Говорили также о сервисе техники, кооперации в промышленности и сельском хозяйстве. Большой интерес представляет поставка лифтов в северный регион. Там сейчас проходит большая реновация коммунального хозяйства, которая затрагивает также жилые дома и соцобъекты. Помощь в возведении новых могут оказать белорусские строители.