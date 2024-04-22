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Кооперацию в промышленности и сельском хозяйстве с Архангельской областью обсудили в правительстве

Диалог о совместных планах Беларуси и Архангельской области продолжился на встрече в правительстве. Гости заметили, что по Минску передвигается немало электротранспорта белорусского производства. И это тоже потенциальное направление сотрудничества. Говорили также о сервисе техники, кооперации в промышленности и сельском хозяйстве. Большой интерес представляет поставка лифтов в северный регион. Там сейчас проходит большая реновация коммунального хозяйства, которая затрагивает также жилые дома и соцобъекты. Помощь в возведении новых могут оказать белорусские строители.

Наши строители работают в Приморском крае. Мы строим социальные объекты в Воронеже и в других городах Российской Федерации. Мы абсолютно конкурентоспособны. Наши строители уже привыкли к такому образу жизни, поэтому готовы приехать, построить необходимые социальные объекты, в первую очередь это детские дошкольные учреждения, школы.
Петр Пархомчик, заместитель премьер-министра Беларуси

И это только часть общих интересов. Стороны договорились нарастить сотрудничество в сфере науки и образования, спорта и туризма.

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