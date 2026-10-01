Коридор "Север-Юг", дилерские центры, шерсть: какие направления Беларусь и Дагестан еще не исчерпали

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Сотрудничество Беларуси и Дагестана продолжает давать практические результаты, но потенциал в легкой промышленности, сельхозтехнике и логистике еще не исчерпан. Об этом заявил заместитель председателя правительства Республики Дагестан Ризван Газимагомедов в "Актуальном интервью".

По его словам, сделано немало, однако сторонам предстоит сделать еще больше. Это касается, например, легкой промышленности. "Дагестан является самым крупным регионом по производству шерсти, а шерсть востребована на многих предприятиях Беларуси. И когда валяльное сырье (топс) мы даем сюда, отсюда берем ткани. Из них делаем одеяла. Из текстиля делаем жилеты, школьные формы. В этом направлении двигаемся. Я думаю, обороты еще наберем", - пояснил зампред правительства.

Отдельно он остановился на сельском хозяйстве и технике. "По сельскому хозяйству, конечно, есть куда развиваться. Белорусскую сельхозтехнику знаем, в Дагестане очень много тракторов МТЗ. И знаете, белорусские цена, качество на уровне. Рынок, конечно, насыщается и китайской продукцией, но Запада уже практически нет. Белорусы очень успешно с ними конкурируют. И на рынке Дагестана техника сейчас востребована, но будет еще больше востребована, если мы реализуем те кооперационные мероприятие, которое наметили: создать дилерский центр, ремонтное производство", - подчеркнул Ризван Газимагомедов.

quote Понятно, что и торговля развивается. Сельскохозяйственная продукция Дагестана (овощи, фрукты) - одна из лучших в России, без ложной скромности скажу. Поэтому здесь (в Беларуси - прим. ред.) она тоже востребована. Ризван Газимагомедов

Перспективным направлением зампред назвал логистику коридора "Север - Юг". "Еще одно направление - логистическое. Коридор "Север - Юг" сейчас развивается очень успешно в связи с тем, что западное направление закрылось, Черноморское, Средиземноморское тоже, в принципе, прикрываются. Поэтому, я думаю, Российская Федерация и Беларусь заинтересованы в трафике через "Север - Юг". Здесь наш потенциал очень большой, особенно учитывая удобрения, которые поставляются из Беларуси в Индию, Иран, Пакистан и так далее", - отметил Ризван Газимагомедов.

На дагестанском рынке уже хорошо известна и белорусская продукция повседневного спроса. "Молочная продукция Беларуси в Дагестане очень востребована, ее с удовольствием берут. Плюс белорусская мебель у нас очень хорошо идет. Смотрю, в каждом городе она представлена", - заключил заместитель председателя правительства Республики Дагестан.

Таким образом, по оценке Ризвана Газимагомедова, сотрудничество Беларуси и Дагестана охватывает множество направлений - текстиль, сельхозтехнику, продовольствие, мебель и так далее. Но новых точек роста точно не меньше.