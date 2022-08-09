Кормозаготовка - целая наука: важно не только убрать, но и правильно законсервировать или сохранить

Аграрии страны продолжают заготовку кормов. Во всех регионах страны идет второй укос трав. Контроль за процессом на всех уровнях. Ведь недостаточно просто собрать травянистые культуры, куда важнее правильно законсервировать и сохранить.



О хозяйском подходе к агротехнологиям - Николай Скинтиян. Почти 630 гектаров сочной зелени. Под кормовые культуры в хозяйстве "Урожайный" полей не жалеют, знают, правильный рацион - это залог хороших надоев и привесов, а соответственно и прибыли. Часть свежей люцерны уже сейчас добавляют животным в корм, основная масса – на заготовку.



В хозяйстве "Урожайный" самые большие и урожайные площади под люцерну во всем Лоевском районе



Аграрии знают, что эта культура - кладезь витаминов и питательных веществ, поэтому обязательно включают ее в рацион буренок. Процесс заготовки кормов безотходный. В дело идет все.Сено - в тюки под специальную сетку, провяленная трава - в траншею.