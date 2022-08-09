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Кормозаготовка - целая наука: важно не только убрать, но и правильно законсервировать или сохранить
Факт
Аграрии страны продолжают заготовку кормов. Во всех регионах страны идет второй укос трав. Контроль за процессом на всех уровнях. Ведь недостаточно просто собрать травянистые культуры, куда важнее правильно законсервировать и сохранить.
О хозяйском подходе к агротехнологиям - Николай Скинтиян. Почти 630 гектаров сочной зелени. Под кормовые культуры в хозяйстве "Урожайный" полей не жалеют, знают, правильный рацион - это залог хороших надоев и привесов, а соответственно и прибыли. Часть свежей люцерны уже сейчас добавляют животным в корм, основная масса – на заготовку.
В хозяйстве "Урожайный" самые большие и урожайные площади под люцерну во всем Лоевском районе
Аграрии знают, что эта культура - кладезь витаминов и питательных веществ, поэтому обязательно включают ее в рацион буренок. Процесс заготовки кормов безотходный. В дело идет все.Сено - в тюки под специальную сетку, провяленная трава - в траншею.
Владимир Шевчук, начальник отдела управления сельского хозяйства и продовольствия Лоевского райисполкома:
Заложены здесь бобовые травы, люцерна в основном, заложено 2870 тонн. Буквально закончили неделю назад, была передышка недельная. Сегодня хозяйство приступает к закладке следующей траншеи сенажа.
Сроки провяливания травы, температурный режим, контроль влаги. Кормозаготовка - целая наука, поэтому без соблюдения технологий запасы не сохранить.
Некачественный корм - одна из главных причин падежа скота
Подобное недопустимо, особенно когда на кону продовольственная безопасность страны. На этом сделал акцент глава государства во время недавнего рабочего визита в Поставский район.
Александр Лукашенко, Президент Беларуси:
В хозяйстве "Малиновка-Агро" - 4 тысячи 300 голов, из них четвертая часть - дойное стадо. В рационе бобово-злаковые смеси, на ночь дают сено. Отсюда и качество молока. Более 70 % надоев - экстра-класса.
Василий Глезов, директор КСУП "Малиновка-Агро":
Второй укос трав все ближе к финалу - в стране убрано почти 80 % запланированных площадей. Также завершается заготовка сенажа. До выполнения плана осталось менее 15 %.
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