Корпоратив вместо восстановления леса - на что тратил деньги Мозырский опытный лесхоз

На корпоратив деньги нашлись, а на уход за лесопосадками - нет. Мозырский опытный лесхоз недобросовестно подошел к вопросу лесовосстановления.

Как выяснилось, на 15 % посевной площади не хватает саженцев - на гектар меньше деревьев, чем нужно. Но комиссию по приемке это ничуть не смутило - в отчете "нарисовали" нужные лесхозу цифры.

Лесхоз на протяжении 2019-2020 годов не выполнял задание по посадке твердолиственных пород. Госпрограммой "Белорусский лес" предусмотрено более 11 % таких насаждений, фактически лесхоз обеспечивал не более 6 %. Также установлены нарушения при закупках материальных ценностей, закупках услуг. Данные упущения привели к значительным переплатам. Необходимо отдельно отметить, что в лесхозах есть бюджетный счет, на куда поступают денежные средства от лесохозяйственной деятельности, которые используются на реализацию программы "Белорусский лес".

А дальше - больше. Например, шумный корпоратив за госсчет на 58 человек. На него деньги нашлись, а на уход за посадками - нет.

Деньги не поступали на бюджетный счет лесхоза, а оставались на хозрасчетном счете и зачастую использовались не по назначению. Так, за 2019-2021 годы более 300 тыс. рублей было использовано на различные увеселительные мероприятия. За два дня отдыха 24 человек в одном из туристических комплексов Гомельской области лесхоз выложил 12 тыс. рублей. Были и другие траты, материалы переданы в органы финансовых расследований, которые занимаются расследованием дела.

Подробности - в резонансном фильме АТН "Серый лес".

