Косовица в разгаре: на особом контроле кадры, техника, безопасные условия труда

Горячая пора в хозяйствах страны - косовица. На особом контроле обеспеченность кадрами, техникой, создание безопасных условий для работы. Ускорить темпы кормозаготовки, не теряя в качестве, аграриям помогают механизированные отряды, в том числе райагросервисов. Шум комбайнов в полях не стихает даже с наступлением сумерек.

Время зеленой жатвы, а значит, большого молока. На помощь аграриям пришли механизированные отряды. Расскажем о видах на урожай и о тех, кто отвечает за продовольственную безопасность страны.

Сельхозпредприятие "Михалевская Нива". Под 2 тыс. гектаров в этом сезоне отвели под корма. И это только в первую косовицу. Одновременно в поле с десяток единиц техники - МАЗы только и успевают отвозить сенаж. Дебют на зеленой жатве для механизатора Ильи Романова в составе мехотряда Круглянского райагросервиса. О своей карьере говорит, что это тот случай, когда профессия выбрала его. Продолжил династию хлеборобов.

Илья Романов, механизатор ОАО "Круглянский райагросервис":

"Окончил Шкловский государственный профессиональный лицей № 12. В сельском хозяйстве я работаю с марта месяца. Начинали в агрогородке Телуши. Помогали с кормозаготовкой. Сейчас сюда переехали. Работаем вторую неделю здесь. Хорошая урожайность. Стараемся помогать нашим аграриям".

Виктор Садовский, начальник отдела управления по сельскому хозяйству и продовольствию Бобруйского райисполкома news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cc8c8c0e-8f2a-4f19-8502-de5caeeacd58/conversions/a08c1b22-7fd3-4c54-8300-18f0f131b0d1-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cc8c8c0e-8f2a-4f19-8502-de5caeeacd58/conversions/a08c1b22-7fd3-4c54-8300-18f0f131b0d1-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cc8c8c0e-8f2a-4f19-8502-de5caeeacd58/conversions/a08c1b22-7fd3-4c54-8300-18f0f131b0d1-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cc8c8c0e-8f2a-4f19-8502-de5caeeacd58/conversions/a08c1b22-7fd3-4c54-8300-18f0f131b0d1-xl-___webp_1920.webp 1920w

Виктор Садовский, начальник отдела управления по сельскому хозяйству и продовольствию Бобруйского райисполкома:

"Погожий день целый год кормит. Поэтому все задействованы на кормозаготовке. Работают отряды. Всю зиму готовилась техника, поэтому на сегодня скошено порядка 60 % многолетних трав первого укоса. Всего планируем заложить порядка 80 тыс., остальные 50 тыс. будем добавлять со второго укоса. В среднем три дня и траншея заполняется. То есть неплохие темпы - порядка 500-600 тонн ежедневно".

А это уже поля самого северного - "Агрокомбината Горки". Под первую косовицу здесь 2500 га. Почти половина площадей уже пройдена.

Андрей Мохрачев, главный агроном ОАО "Агрокомбинат Горки" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8df9626f-f765-4960-bfef-eaee917837d6/conversions/d5ff13cf-08e3-4a88-824f-f4be33d92106-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8df9626f-f765-4960-bfef-eaee917837d6/conversions/d5ff13cf-08e3-4a88-824f-f4be33d92106-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8df9626f-f765-4960-bfef-eaee917837d6/conversions/d5ff13cf-08e3-4a88-824f-f4be33d92106-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8df9626f-f765-4960-bfef-eaee917837d6/conversions/d5ff13cf-08e3-4a88-824f-f4be33d92106-xl-___webp_1920.webp 1920w

Андрей Мохрачев, главный агроном ОАО "Агрокомбинат Горки":

"Сегодня мы работаем с тимофеевкой. Вчера был дождь, а злаковые травы быстрее просыхают, чтобы достичь оптимальной влажности для закладки. Темпы заготовки немного выше по сравнению с прошлогодними".

Кстати, сельхоздинастиями славится и горецкая земля. В одном мехотряде агрокомбината отец и сын - Андрей и Юрий Шалаевы. Если нужно, всегда готовы прийти на помощь соседним хозяйствам.

"Я с детства в сельском хозяйстве, поэтому работа не в тягость, - признался механизатор ОАО "Агрокомбинат Горки" Андрей Шалаев. - Дождики бывают, но эта мелочь даже не замечается. Дают немного передохнуть и подготовиться к следующему дню технике".

Юрий Шалаев, механизатор ОАО "Агрокомбинат Горки":

"С 12 лет вместе с отцом на комбайне. Отучился в академии на инженера, перенимаю опыт потихоньку".

вручение дипломов. news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6912885d-0096-43e6-9643-05ca42bd3bcf/conversions/706b477a-7ea3-4358-b0ee-778a439f6da0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6912885d-0096-43e6-9643-05ca42bd3bcf/conversions/706b477a-7ea3-4358-b0ee-778a439f6da0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6912885d-0096-43e6-9643-05ca42bd3bcf/conversions/706b477a-7ea3-4358-b0ee-778a439f6da0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6912885d-0096-43e6-9643-05ca42bd3bcf/conversions/706b477a-7ea3-4358-b0ee-778a439f6da0-xl-___webp_1920.webp 1920w

Кстати, это сельхозпредприятие отличилось на выставке "БЕЛАГРО". Двое механизаторов стали победителями республиканского смотра-конкурса среди пахарей. Торжественная минута на производстве - вручение дипломов.

Сергей Дорошков, механизатор ОАО "Агрокомбинат Горки":

"В принципе сложного ничего не было: разбили участки для пахоты и показали хороший результат".

Как получить качественную сельхозпродукцию - над этой задачей работают все от механизаторов в полях до операторов на молочно-товарных комплексах.

В агрогородке Телуши Бобруйского района новый этап в развитии животноводства. После реконструкции заработала производственная площадка. В обновленном МТК - дополнительные помещения, в том числе и уютный телятник. Теперь это серьезная база для увеличения производства молока. А значит, дополнительный доход для хозяйства и комфортные условия для работников.

Тамара Хлебопашева, начальник участка комплекса МТК "Телуши":

"Все условия для труда на этом комплексе. Привозят сюда обеды, ужины для всех работников. А по удоям мы хотим выйти на 25 и более".

Председатель концерна "Белгоспишепром" Анатолий Уласевич отметил, что он побывал в Европе и видел, как работают молочные фермы там. "Я хочу сказать, что мы даже в какой-то степени превзошли их", - считает специалист.

По его словам, по программе развития АПК будет введено еще около сотни современных МТК.