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Косовица в разгаре: на особом контроле кадры, техника, безопасные условия труда
Горячая пора в хозяйствах страны - косовица. На особом контроле обеспеченность кадрами, техникой, создание безопасных условий для работы. Ускорить темпы кормозаготовки, не теряя в качестве, аграриям помогают механизированные отряды, в том числе райагросервисов. Шум комбайнов в полях не стихает даже с наступлением сумерек.
Время зеленой жатвы, а значит, большого молока. На помощь аграриям пришли механизированные отряды. Расскажем о видах на урожай и о тех, кто отвечает за продовольственную безопасность страны.
Сельхозпредприятие "Михалевская Нива". Под 2 тыс. гектаров в этом сезоне отвели под корма. И это только в первую косовицу. Одновременно в поле с десяток единиц техники - МАЗы только и успевают отвозить сенаж. Дебют на зеленой жатве для механизатора Ильи Романова в составе мехотряда Круглянского райагросервиса. О своей карьере говорит, что это тот случай, когда профессия выбрала его. Продолжил династию хлеборобов.
Илья Романов, механизатор ОАО "Круглянский райагросервис":
"Окончил Шкловский государственный профессиональный лицей № 12. В сельском хозяйстве я работаю с марта месяца. Начинали в агрогородке Телуши. Помогали с кормозаготовкой. Сейчас сюда переехали. Работаем вторую неделю здесь. Хорошая урожайность. Стараемся помогать нашим аграриям".
Виктор Садовский, начальник отдела управления по сельскому хозяйству и продовольствию Бобруйского райисполкома:
"Погожий день целый год кормит. Поэтому все задействованы на кормозаготовке. Работают отряды. Всю зиму готовилась техника, поэтому на сегодня скошено порядка 60 % многолетних трав первого укоса. Всего планируем заложить порядка 80 тыс., остальные 50 тыс. будем добавлять со второго укоса. В среднем три дня и траншея заполняется. То есть неплохие темпы - порядка 500-600 тонн ежедневно".
А это уже поля самого северного - "Агрокомбината Горки". Под первую косовицу здесь 2500 га. Почти половина площадей уже пройдена.
Андрей Мохрачев, главный агроном ОАО "Агрокомбинат Горки":
"Сегодня мы работаем с тимофеевкой. Вчера был дождь, а злаковые травы быстрее просыхают, чтобы достичь оптимальной влажности для закладки. Темпы заготовки немного выше по сравнению с прошлогодними".
Кстати, сельхоздинастиями славится и горецкая земля. В одном мехотряде агрокомбината отец и сын - Андрей и Юрий Шалаевы. Если нужно, всегда готовы прийти на помощь соседним хозяйствам.
"Я с детства в сельском хозяйстве, поэтому работа не в тягость, - признался механизатор ОАО "Агрокомбинат Горки" Андрей Шалаев. - Дождики бывают, но эта мелочь даже не замечается. Дают немного передохнуть и подготовиться к следующему дню технике".
Юрий Шалаев, механизатор ОАО "Агрокомбинат Горки":
"С 12 лет вместе с отцом на комбайне. Отучился в академии на инженера, перенимаю опыт потихоньку".
Кстати, это сельхозпредприятие отличилось на выставке "БЕЛАГРО". Двое механизаторов стали победителями республиканского смотра-конкурса среди пахарей. Торжественная минута на производстве - вручение дипломов.
Сергей Дорошков, механизатор ОАО "Агрокомбинат Горки":
"В принципе сложного ничего не было: разбили участки для пахоты и показали хороший результат".
Как получить качественную сельхозпродукцию - над этой задачей работают все от механизаторов в полях до операторов на молочно-товарных комплексах.
В агрогородке Телуши Бобруйского района новый этап в развитии животноводства. После реконструкции заработала производственная площадка. В обновленном МТК - дополнительные помещения, в том числе и уютный телятник. Теперь это серьезная база для увеличения производства молока. А значит, дополнительный доход для хозяйства и комфортные условия для работников.
Тамара Хлебопашева, начальник участка комплекса МТК "Телуши":
"Все условия для труда на этом комплексе. Привозят сюда обеды, ужины для всех работников. А по удоям мы хотим выйти на 25 и более".
Председатель концерна "Белгоспишепром" Анатолий Уласевич отметил, что он побывал в Европе и видел, как работают молочные фермы там. "Я хочу сказать, что мы даже в какой-то степени превзошли их", - считает специалист.
По его словам, по программе развития АПК будет введено еще около сотни современных МТК.
А это и новые рабочие места. Кстати, сюда на МТК в Тишовку уже приезжают на работу из города. И качественное сырье для переработчиков. А значит, насыщение отечественного рынка и экспорта, укрепление продовольственной безопасности страны.