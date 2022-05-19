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Косовица в Беларуси на контроле КГК

В Беларуси близится старт кормоуборочной кампании. Отдельные хозяйства уже приступили к покосу трав, остальные готовятся к масштабной заготовке кормов. Состояние сельхозтехники под пристальным вниманием Комитета госконтроля. В проверенных хозяйствах половина техники оказалась не готова к выходу в поля. Отдельный контроль за предприятиями, которые в прошлом году не заготовили достаточного количества кормов. Сегодня они вынуждены закупать сенаж и силос на стороне - корма обходятся нерадивым хозяевам в три раза дороже собственных.

Исправность техники, запас деталей и условия труда. Готовность к кормоуборочной кампании на контроле. Особое внимание хозяйствам с наименьшими показателями по заготовке кормов за прошлый год.

В Гомельской области готово более 70 % кормоуборочной техники

Хозяйство "Советская Белоруссия" у специалистов на особом контроле. В регионе по итогам прошлогодней кормозаготовки предприятие в числе аутсайдеров. Шести центнеров на условную голову недостаточно. Пришлось тратить средства и покупать корма у других хозяйств. Вывод однозначный - не допустить подобной ситуации в этом сезоне.

Поголовье рогатого скота - около 7 с половиной тысяч. Обеспечить кормами такое количество буренок - задача непростая. При этом важно не допустить ошибок прошлого года. Хозяйство приняло особые меры.

На новом месте чуть больше месяца. Однако Виктор Гавриленко уже готов исправить недочеты предыдущего руководителя. Аграрий в деле далеко не первый год, и стратегия у него проверенная временем.

Мы в структуру посевных площадей ярового сева ввели 700 гектаров однолетних трав, что нам поможет выйти достойно, не трогая в ранние сроки уборку посевов кукурузы. Я думаю, что выстоим, выдержим ту нагрузку и компенсируем тот недостаток, который произошел.

Благодаря вмешательству контролеров и помощи областных властей хозяйство в этом году готово значительно лучше. Два кормоуборочных комплекса уже несколько дней в полях – тратить время впустую нельзя.

Контроль будет. Надеюсь, у новых руководителей и филиала, и Речицкого КХП все получится. Все идет к тому, что хозяйство сможет этот период преодолеть.

В соседнем КСУП "Демеховское" тоже есть над чем поработать. К выходу в поле готовы только 2 кормоуборочных комбайна из 5.

Наиболее сложная ситуация на Гомельщине сложилась в хозяйствах Петриковского района. Здесь только 2 из 10 сельхозорганизаций готовы к заготовке кормов. Проблемой занимаются сотрудники госконтроля.

В ОАО "Куритичи" Петриковского района к кормозаготовке подготовлен всего один кормоуборочный комбайн, один пресс, одна косилка, одни грабли. В текущем зимне-стойловом периоде 15 сельскохозяйственных организаций области закупали травяные корма, что негативно сказывается как на продуктивности отрасли животноводства, так и на экономике предприятий.
Андрей Тужик, начальник отдела КГК по Гомельской области

Не лучше обстоят дела в ОАО "Новоселки" и КСУП "Челющевичи". Мониторинг показал, что в каждом их них не готовы к работе 3 из 5 имеющихся кормоуборочных комбайнов. По всем фактам госконтроль проинформировал местные власти. Здесь требуется оперативное принятие решений.

Аграрии Минской области готовятся к косовице

В хозяйстве "Зазерка" Пуховичского района прошлогодняя засуха «съела» даже минимальные кормовые запасы. В итоге местные аграрии вынуждены покупать силос у соседей. Неслучайно и повышенное внимание проверяющих. Мониторинг показал, что в "Зазерке" не готов к работе один из кормоуборочных комбайнов, также требуется ремонт и для некоторых других агрегатов. Недостатки приняты к исправлению.

В данном хозяйстве завозят кукурузный силос по цене в три раза выше, чем заготовленный собственными силами. При проведении контрольных мероприятий в первую очередь обращаем внимание на готовность сельхозтехники, на ее исправность, правильность регулировок и настроек.

А на мехдворе хозяйства "Дричин" оживленно уже с утра. Техника стартовала в поле косить сурепицу — самая первая фаза косовицы внесет ощутимый "прилив" в производстве молока. Скоро здесь планируют получать по 20 литров в день от одной буренки.

Сурепица - это самая ранняя культура. При добавлении в корм, естественно, добавляется и удой на корову молока. У нас посеяно более 200 га клевера, более 150 га люцерны, также и однолетних трав в смеси с викой и горохом посеяно более 150 га. Это позволит нам заготовить качественные, хорошие корма.

Все этапы кормозаготовки по стране мониторят специалисты Комитета государственного контроля. В такой работе важно не просто найти и указать на нарушения, но и совместно устранить недоработки.

В прошлом году 82 сельхозорганизации республики не заготовили в полном объеме качественных кормов и были вынуждены их закупать у других хозяйств, это в полтора-два раза выше цена. Вот такая экономика получается! Поэтому КГК с целью упреждения данной ситуации в этом году провел мониторинг в 38 сельхозорганизациях РБ. В отдельных хозяйствах ни один комбайн, косилка, грабли или пресс-подборщик были не готовы. Есть примеры, что вообще не готова техника, есть примеры, где половина техники не готова. Это вызывает озабоченность КГК.
Александр Романовский, начальник главного управления КГК Беларуси

Массовая заготовка кормов по стране начнется в 20 числах мая. На линейке готовности техника в хозяйствах должна стоять еще раньше. Важно не упустить время, ведь корма - это залог продовольственной безопасности страны. Поэтому и мониторинг предприятий госконтролем будет продолжен.

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