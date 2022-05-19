Косовица в Беларуси на контроле КГК

В Беларуси близится старт кормоуборочной кампании. Отдельные хозяйства уже приступили к покосу трав, остальные готовятся к масштабной заготовке кормов. Состояние сельхозтехники под пристальным вниманием Комитета госконтроля. В проверенных хозяйствах половина техники оказалась не готова к выходу в поля. Отдельный контроль за предприятиями, которые в прошлом году не заготовили достаточного количества кормов. Сегодня они вынуждены закупать сенаж и силос на стороне - корма обходятся нерадивым хозяевам в три раза дороже собственных.

Исправность техники, запас деталей и условия труда. Готовность к кормоуборочной кампании на контроле. Особое внимание хозяйствам с наименьшими показателями по заготовке кормов за прошлый год.

В Гомельской области готово более 70 % кормоуборочной техники

Хозяйство "Советская Белоруссия" у специалистов на особом контроле. В регионе по итогам прошлогодней кормозаготовки предприятие в числе аутсайдеров. Шести центнеров на условную голову недостаточно. Пришлось тратить средства и покупать корма у других хозяйств. Вывод однозначный - не допустить подобной ситуации в этом сезоне.

Поголовье рогатого скота - около 7 с половиной тысяч. Обеспечить кормами такое количество буренок - задача непростая. При этом важно не допустить ошибок прошлого года. Хозяйство приняло особые меры.

На новом месте чуть больше месяца. Однако Виктор Гавриленко уже готов исправить недочеты предыдущего руководителя. Аграрий в деле далеко не первый год, и стратегия у него проверенная временем.

Мы в структуру посевных площадей ярового сева ввели 700 гектаров однолетних трав, что нам поможет выйти достойно, не трогая в ранние сроки уборку посевов кукурузы. Я думаю, что выстоим, выдержим ту нагрузку и компенсируем тот недостаток, который произошел.

Благодаря вмешательству контролеров и помощи областных властей хозяйство в этом году готово значительно лучше. Два кормоуборочных комплекса уже несколько дней в полях – тратить время впустую нельзя.

Контроль будет. Надеюсь, у новых руководителей и филиала, и Речицкого КХП все получится. Все идет к тому, что хозяйство сможет этот период преодолеть.

В соседнем КСУП "Демеховское" тоже есть над чем поработать. К выходу в поле готовы только 2 кормоуборочных комбайна из 5.

Наиболее сложная ситуация на Гомельщине сложилась в хозяйствах Петриковского района. Здесь только 2 из 10 сельхозорганизаций готовы к заготовке кормов. Проблемой занимаются сотрудники госконтроля.

В ОАО "Куритичи" Петриковского района к кормозаготовке подготовлен всего один кормоуборочный комбайн, один пресс, одна косилка, одни грабли. В текущем зимне-стойловом периоде 15 сельскохозяйственных организаций области закупали травяные корма, что негативно сказывается как на продуктивности отрасли животноводства, так и на экономике предприятий. Андрей Тужик, начальник отдела КГК по Гомельской области

Не лучше обстоят дела в ОАО "Новоселки" и КСУП "Челющевичи". Мониторинг показал, что в каждом их них не готовы к работе 3 из 5 имеющихся кормоуборочных комбайнов. По всем фактам госконтроль проинформировал местные власти. Здесь требуется оперативное принятие решений.

Аграрии Минской области готовятся к косовице

В хозяйстве "Зазерка" Пуховичского района прошлогодняя засуха «съела» даже минимальные кормовые запасы. В итоге местные аграрии вынуждены покупать силос у соседей. Неслучайно и повышенное внимание проверяющих. Мониторинг показал, что в "Зазерке" не готов к работе один из кормоуборочных комбайнов, также требуется ремонт и для некоторых других агрегатов. Недостатки приняты к исправлению.

В данном хозяйстве завозят кукурузный силос по цене в три раза выше, чем заготовленный собственными силами. При проведении контрольных мероприятий в первую очередь обращаем внимание на готовность сельхозтехники, на ее исправность, правильность регулировок и настроек.

А на мехдворе хозяйства "Дричин" оживленно уже с утра. Техника стартовала в поле косить сурепицу — самая первая фаза косовицы внесет ощутимый "прилив" в производстве молока. Скоро здесь планируют получать по 20 литров в день от одной буренки.

Сурепица - это самая ранняя культура. При добавлении в корм, естественно, добавляется и удой на корову молока. У нас посеяно более 200 га клевера, более 150 га люцерны, также и однолетних трав в смеси с викой и горохом посеяно более 150 га. Это позволит нам заготовить качественные, хорошие корма.

Все этапы кормозаготовки по стране мониторят специалисты Комитета государственного контроля. В такой работе важно не просто найти и указать на нарушения, но и совместно устранить недоработки.

В прошлом году 82 сельхозорганизации республики не заготовили в полном объеме качественных кормов и были вынуждены их закупать у других хозяйств, это в полтора-два раза выше цена. Вот такая экономика получается! Поэтому КГК с целью упреждения данной ситуации в этом году провел мониторинг в 38 сельхозорганизациях РБ. В отдельных хозяйствах ни один комбайн, косилка, грабли или пресс-подборщик были не готовы. Есть примеры, что вообще не готова техника, есть примеры, где половина техники не готова. Это вызывает озабоченность КГК. Александр Романовский, начальник главного управления КГК Беларуси