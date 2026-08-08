Красовский: Африканский континент будет развиваться с нами или без нас. Лучше, чтобы с нами

В последние годы Беларусь заметно углубила сотрудничество с африканскими странами. Белорусский лидер Александр Лукашенко говорит о том, что это континент будущего. Почему Беларусь уделяет большое внимание сотрудничеству с африканским континентом, пояснил Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси в Кении Дмитрий Красовский в "Актуальном интервью".

"Африка - это самый динамично развивающийся континент на Земле на сегодняшний день. Средний рост - 5-7 %. Рост населения уже опережает рост в Азии. Это очень амбициозный континент", - подчеркнул дипломат.

В недавнем заявлении президент Кении Уильям Руто сказал, что к 2060 году каждый четвертый житель на Земле будет африканцем. Как отметил Дмитрий Красовский, это заявление отражает то, как африканцы видят сами себя, свое будущее и будущее своего континента, а также какие цели ставят перед собой. "Многие страны континента войдут в число стран с высоким доходом. Африканский континент будет развиваться с нами или без нас. Лучше, чтобы с нами", - заявил Дмитрий Красовский.

Белорусские товары на кенийских полках: пока только овсянка

Как отметил дипломат, на полках магазинов Кении можно найти пока только один белорусский товар: "Туда доезжают продукты длительного срока хранения, например, овсяные хлопья белорусского производства. Они лежат на полке рядом с британскими, американскими и польскими".

Молочная продукция в Кению не доезжает: мешают и логистика, и защитные пошлины Восточно-Африканского сообщества, которые для стран, не входящих в союз, достигают 60 %. "Но можно поставлять молоко без животных жиров - это сложный технологический продукт, который у нас есть. Это позволит обойти пошлины. Запрос от местного бизнеса уже есть", - отметил Дмитрий Красовский.

Прямой рейс Минск - Найроби

Направление, которое может решить задачу с доставкой товаров, - это открытие прямого авиарейса. "Если появится авиасообщение между Найроби и Минском, то день в день наша молочная продукция может доставляться туда. Соответственно, это открывает дорогу для всей нашей пищевой продукции: мясо, колбаса, сыры, любая переработка", - пояснил Красовский.

По словам дипломата, есть идеи загрузки борта в обратную сторону. Белорусы являются одним из крупных потребителей кенийских роз. Немногие знают, что сегодня каждая вторая роза, которую покупают в Минске, выращена в Кении. "К сожалению, эти розы все еще приезжают к нам через Голландию. Голландия является крупнейшим хабом, который когда-то специализировался на выращивании цветов. Сегодня они поняли, что не обязательно выращивать, а можно просто продавать. Они скупают розы и всему миру продают. Мы, как не исключение, в эту цепочку устроились. Сейчас наша задача - перестроить эту цепочку так, чтобы мы покупали это напрямую. Выиграют и кенийские фермеры, и белорусские потребители", - поделился он.

Тракторы, сборка и философия партнерства

"Мы идем в Африку не с философией колонизации, а с философией партнерства. Наш трактор - это инвестиционный товар. Он помогает модернизировать и расширять производство. Мы гордимся тем, что работаем не для того, чтобы выкачать богатства, а чтобы помочь развиваться", - отметил дипломат.

Техника - одно из самых перспективных направлений. Белорусские тракторы уже хорошо известны в ряде африканских стран, и Восточная Африка не исключение. "В Уганде, Танзании, Эфиопии очень хотят видеть наш трактор. Вплоть до организации сборочных производств под местным брендом, избегая импортных пошлин", - рассказал Дмитрий Красовский. Правда, признал он, такие проекты требуют долгого согласования, но результат стоит усилий.