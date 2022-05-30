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Красовский: Минск - это 75-80 % прямых иностранных инвестиций в Республику Беларусь
Максимально удобные и комфортные условия для работы инвесторов, а также перспективные локации для производства и льготные условия ведения бизнеса. Соглашение о сотрудничестве подписали Национальное агентство инвестиций и приватизации с Минским городским технопарком. Среди новаций - опция одного окна, которая позволит активизировать приход новых инвесторов в столицу. Одна из задач - создание новых промышленных предприятий малого и среднего бизнеса с экспортно ориентированной продукцией.
Если посмотреть на статистику в разрезе регионов, то Минск - это 75-80 % прямых иностранных инвестиций в РБ. Может показаться, что инвестиции городу Минску не нужны. Но если посмотреть на отрасли, то это розничная и оптовая торговля, недвижимость, логистика. Совместно с МГТ мы постараемся убедить инвесторов в том, что Минск это хорошее место для создания новых рабочих мест в производственной и высокотехнологичной сфере.
Надежда Лазаревич, зампредседателя Мингорисполкома:Сопровождение бизнеса, социального обеспечения, сопровождение в маркетинге. А дальше - экспорт. Мы также готовы в рамках города с инвесторами, например, из Казахстана или России, работать как с нашими субъектами. То есть мы будем помогать им дальше с экспортом, сопровождать по всей жизненной цепочке.
В этом году в белорусской столице откроют и новое здание Национального детского технопарка. Школьники смогут осваивать знания в том числе по востребованным направлениям - биотехнологии и зеленая химия, инженерная экология и робототехника.
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