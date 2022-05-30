Красовский: Минск - это 75-80 % прямых иностранных инвестиций в Республику Беларусь

Если посмотреть на статистику в разрезе регионов, то Минск - это 75-80 % прямых иностранных инвестиций в РБ. Может показаться, что инвестиции городу Минску не нужны. Но если посмотреть на отрасли, то это розничная и оптовая торговля, недвижимость, логистика. Совместно с МГТ мы постараемся убедить инвесторов в том, что Минск это хорошее место для создания новых рабочих мест в производственной и высокотехнологичной сфере.

Дмитрий Красовский, директор Национального агентства инвестиций и приватизации Беларуси