Кравченко: Беларусь обеспечила свою энергонезависимость

Неправильная внешняя политика и зависимость от внешних энергоресурсов поставили экономику Евросоюза буквально на колени. Но в Беларуси о своей энергонезависимости позаботились заранее. Поиск альтернативных источников позволил там обрести энергетический суверенитет, что положительно сказывается на развитии отечественной промышленности и экономики.

Такое мнение "Первому информационному" высказал зампредседателя Комиссии Парламентского собрания Союза России и Беларуси Денис Кравченко.

Денис Кравченко:

"В Европе бизнес-модели не выдержали высокой стоимости альтернативного экспорта энергоресурсов. Мы знаем, что европейцы буквально на днях хвастались, что там практически завершились поставки нефти в Европу, поставки российского газа сократились до 5 % за последние 3-4 года. Соответственно, Беларусь полностью имеет доступ к этим энергоресурсам и, как вы знаете, на льготной основе фактически эти цены очень близки к внутреннему российскому рынку".

Кроме этого, по словам зампреда комиссии, власти республики принимают взвешенные мудрые решения с точки зрения других направлений источников энергии. "Например, атомная энергетика, - уточнил он. - Не так давно был запущен второй блок атомной станции. И сегодня существует договоренности по поводу строительства третьего блока".