Кредит под 5 %, 15 комнат и 45 рублей налога: как заработать на агротуризме и белорусских традициях

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Как превратить белорусскость в капитал? То, за что нас любят в мире - справедливость, цельность, доброту. То, что воспитано поколениями наших предков. То, чем мы живем сегодня, когда работаем и отдыхаем от души. Нашу природу, озера и леса, наши песни, пояса и рушники, обряды и праздники, ремесла и традиции. Здесь нужен комплекс услуг.

Как заработать на белорусских традициях и агротуризме, сохранить землю и кредитную историю? Смотрите в программе "Разберемся" с Викторией Сенкевич.

Итак, начнем с того, что в сфере агротуризма провели профилактическую прополку: исключили тех, кто цинично, прикрывшись этой вывеской, проводил свадьбы. А теперь пора и бережный полив включить. Разберем указ № 275 "О развитии агроэкотуризма".

Кого это касается? Принимать гостей в агроусадьбе вы можете в статусе физлица, если сами производите сельхозпродукцию или обслуживаете жилой дом, или сельхозорганизации.

Как подать документы, если только открываетесь? Приходите с заявлением в свой райисполком. Вместе с заявлением не забудьте взять паспорт и письменное согласие собственника. Исполкому понадобится до 30 дней, чтобы выдать вам разрешение. Но ваше заявление не будет просто лежать на столе. Сотрудники исполкома сами проверят техпаспорт объекта, а также свидетельство о регистрации дома и земельного участка. После чего посетят вас, чтобы убедиться, что ваша агроусадьба соответствует санитарным и пожарным нормам. Вы все-таки гостей встречать собираетесь.

И как только принято решение, можете открывать двери своей агроусадьбы для посетителей. Обычно это с первого числа следующего месяца.

Национальное агентство по туризму само внесет вашу усадьбу в единый реестр: название, адрес, контакты, перечень и стоимость услуг. Попали в реестр - поздравляю! Теперь у вас все бонусы, которые положены официальной агроусадьбе.

Как видите, порядок действий прозрачный и понятный. Главная цель здесь - сделать так, чтобы люди, которые на земле работают и ведут хозяйство, могли делиться традициями и гостеприимством. А вот для тех, кому труд на земле не по душе, агротуризм как бизнес не подходит.

Итак, вы открылись. И теперь неплохо бы вложиться в сервис. Условия по кредитам приятные. Отныне лимита по суммам нет. Все зависит от вашей платежеспособности и бизнес-плана. Процентная ставка стабильная - 5 % годовых в белорусских рублях. Выдает Белагропромбанк.

Если решились и все посчитали, приходите в отделение с паспортом, решением райисполкома и бизнес-планом. Не забудьте предоставить поручителей или залог. Лишь напомню, любой кредит - это заемные средства, его нужно отдавать. Но и здесь сроки возврата достаточно лояльны: для физических лиц - до 10 лет, для сельхозорганизаций - до 8 лет.

Важное условие: эти деньги целевые, выдаются строго под конкретный проект. Потратить их на личную дачу не получится.

Еще из новаций. Теперь можно встречать действительно большую компанию гостей. Число жилых комнат увеличено до 15.

А вот налоговое бремя стало легче. Усадьбы в регионах, которым до крупного населенного пункта более 10 км, могут платить специальный сбор - 45 рублей в месяц. Для усадеб, которые ближе к райцентру, размер налога не увеличили: все так же 10 % от выручки агроусадьбы.

Обращаю внимание, мерить расстояние будут от знака "Конец населенного пункта" до вашей усадьбы. И если там, к примеру, 9 км 500 м, ничего не поделать, под льготу вы не попадаете и платите налог на профессиональный доход в размере 10 % от выручки.

Расширен список разрешенных услуг в сфере агроэкотуризма: экскурсии, бани, контактный зоопарк, мастер-классы по ремеслам и традициям, походы, катание на лошадях, блюда местной кухни - все для комфортного и разнообразного отдыха. Главное условие - усадьба должна оказывать не менее двух услуг в комплексе, и как минимум одна из них обязана отражать природные, культурные или сельскохозяйственные особенности региона.

То есть указ прямо говорит нам: любите и берегите свой край. Согласитесь, одно дело просто приехать переночевать, и совсем другое - получить полноценный комплекс развлечений с упором на национальный колорит. И мы готовы к этому уровню сервиса. Плюс это сохраняет традиции, наш белорусский культурный код.

Подытожим. Новая редакция указа № 275 - это плодородная почва для вашего дела. Кредит на развитие под 5 %, допустимое количество - 15 жилых комнат, всего лишь 45 рублей в месяц, если ваша агроусадьба дальше 10 км от райцентра, или 10 % от выручки, если ближе.

Новации начинают работать с 20 ноября. Так что выбирайте участок по душе, либо готовьте свой дом. Смелее разрабатывайте бизнес-план и продумывайте, чем привлекать туристов. Большое дело начинается с маленьких шагов.