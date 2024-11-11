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Кредитные истории белорусов станут более подробными
В Беларуси изменился порядок формирования кредитных историй и получения отчетов, согласно принятому постановлению правления Нацбанка.
Одно из главных новшеств - в кредитную историю теперь будут включать данные о рассрочках и отсрочках, которые физлицо получало при покупке различных товаров. Кроме того, там укажут, брал ли человек займ на рефинансирование других кредитов.
Также дважды в год в Нацбанке белорусы могут бесплатно получать кредитные отчеты, но на бумажном носителе не более одного раза.
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