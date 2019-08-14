Кредиты подешевели. С сегодняшнего дня снижается ставка рефинансирования

В Беларуси с сегодняшнего дня кредиты рассчитывают исходя из обновленной ставки рефинасирования - 9 с половиной процентов. Новый уровень ключевого финансового показателя - это исторический минимум. Напомним, такое решение принято правлением Нацбанка на минувшей неделе. Регулятор объяснил понижение ставки замедлением инфляции во втором квартале нынешнего года и снижением внешних рисков, главным образом со стороны России. Предыдущий показатель ставки рефинансирования на уровне 10 процентов держался более года.



