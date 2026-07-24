Кривошеев объяснил, почему для успеха на рынке недостаточно только качества

В условиях высокой конкуренции на мировом рынке успех определяется уже не только качеством продукции, но и готовностью выстраивать долгосрочное технологическое партнерство. Беларусь делает ставку на комплексное сотрудничество.

Андрей Кривошеев, гендиректор агентства "Минск-Новости", председатель Белорусского союза журналистов:

"Я уверен, что наши страны-партнеры ценят, когда белорусы выходят не просто с предложением: "Давайте мы вам продадим 1,5 тыс. мотоциклов "Минск" или 10 самосвалов БЕЛАЗ. А говорят: "Давайте вместе с вами доработаем нашу флагманскую продукцию до условий вашего рынка, обучим ваших специалистов, построим сервисные центры, обеспечим гарантийное и постгарантийное обслуживание этой техники. Давайте вместе с вами развивать эти технологии".

Он добавил: "Так это работает в современной экономике. Те, кто это не понимает сейчас, проиграют в будущем".