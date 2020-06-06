Крупная партия пожарных аварийно-спасательных машин отправилась в Улан-Батор

Спецтехника на экспорт для безопасности целой страны. Крупная партия пожарных аварийно-спасательных машин отправилась из Борисова в Улан-Батор.



Это совместный проект борисовских и минских специалистов. 25 автоцистерн сделаны с учетом климатических особенностей Монголии.



Про инновации и новые международные экономические связи из города на Березине - репортаж Алексея Кондратенко.



За плечами плодотворная работа, а впереди - путь длиной в семь тысяч километров. 25 новых автоцистерн направляются на работу из Борисова в Улан-Батор. Монголия - регион с непростыми климатическими условиями. Однако наши машиностроители к этому подготовились.



К основе - шасси МАЗ - добавляют инновационные разработки компании из Борисова, где есть штат своих инженеров и конструкторов. Один из актуальных трендов - не только дизайн и полезные функции машин, но и легкие и сверхпрочные материалы.



Большая часть кабины, как и сама цистерна на 5 тысяч литров, из армированного стеклопластика. Материал антикоррозийный. В такой машине все продумано для эффективной работы.



Техника предприятия востребована и в нашей стране. Одно из ноу-хау - автолестница на 32 метра - сейчас на тест-драйве у борисовских спасателей. Экспорт компании - это еще и Армения, Вьетнам, Казахстан, Россия. Важно не только продать, но в нужный момент отремонтировать технику. Для этого создают сервисные локальные и международные центры.



А в этом году по контракту в Монголию всего экспортируют 73 разные аварийно-спасательные машины, среди них эксклюзивная техника - мобильные госпитали.



