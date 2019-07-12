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Крупнейшая выставка Filda в Анголе собрала более 700 компаний из 21-ой страны
Белорусские товары в эти дни широко представлены на африканском континенте. Крупнейшая выставка Filda в Анголе собрала более 700 компаний из 21 страны. Мы привезли свою сельхозтехнику, продукты питания, лекарства, оборудование для горнодобывающей промышленности. Большинство белорусских предприятий уже работают на этом рынке, например, в карьерах и рудниках, другие рассчитывают найти новых деловых партнеров. В частности, обсуждается совместная сборка наших машин в Анголе.
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