Крупнейшая выставка Filda в Анголе собрала более 700 компаний из 21-ой страны

Белорусские товары в эти дни широко представлены на африканском континенте. Крупнейшая выставка Filda в Анголе собрала более 700 компаний из 21 страны. Мы привезли свою сельхозтехнику, продукты питания, лекарства, оборудование для горнодобывающей промышленности. Большинство белорусских предприятий уже работают на этом рынке, например, в карьерах и рудниках, другие рассчитывают найти новых деловых партнеров. В частности, обсуждается совместная сборка наших машин в Анголе.