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Крупнейшее хозяйство по поголовью свиней и крупного рогатого скота создадут в Беларуси
Крупнейший агропромышленный холдинг создают в Брестской области. Это будет самое большое хозяйство по поголовью свиней и крупного рогатого скота в Беларуси. По словам экспертов, такой шаг даст возможность специалистам отрасли беспрепятственно обеспечивать животноводческие предприятия зернофуражом, а также повышать эффективность работы смежных с агропромышленностью отраслей.
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