Крупнейшее хозяйство по поголовью свиней и крупного рогатого скота создадут в Беларуси

Крупнейший агропромышленный холдинг создают в Брестской области. Это будет самое большое хозяйство по поголовью свиней и крупного рогатого скота в Беларуси. По словам экспертов, такой шаг даст возможность специалистам отрасли беспрепятственно обеспечивать животноводческие предприятия зернофуражом, а также повышать эффективность работы смежных с агропромышленностью отраслей.

