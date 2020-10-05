ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ПромышленностьТорговляСельское хозяйство

Крупнейший в Беларуси парк ветрогенераторов появится в Лиозненском районе

Строительсво начнется в этом году. Объем инвестиций - около 40 миллионов долларов. "Ветряки" установят на площадке рядом с деревней Велешковичи. К слову, в этом районе энергию ветра приручили еще год назад. Тогда частная компания установила два мощных ветрогенератора.

Ветроэнергетический потенциал региона изучали специалисты - так удалось установить самые выгодные точки для установки парка.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все