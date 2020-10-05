Крупнейший в Беларуси парк ветрогенераторов появится в Лиозненском районе

Строительсво начнется в этом году. Объем инвестиций - около 40 миллионов долларов. "Ветряки" установят на площадке рядом с деревней Велешковичи. К слову, в этом районе энергию ветра приручили еще год назад. Тогда частная компания установила два мощных ветрогенератора.