Крупные торговые сети для белорусов вводят скидку 10 % на социально значимые товары

Инфляция в Беларуси за прошлый год почти 10 % - 9,97 сотых. Такие данные озвучил Национальный статистический комитет. Выше всех в цене выросли именно продукты питания. Но такая ситуация не только у нас. Подорожавшая логистика, неурожаи и высокая стоимость сырья и удобрений и как следствие продовольствие в мире в высокой сейчас цене. Чтобы защитить своего покупателя, правительство предложило ретейлу работать сообща.