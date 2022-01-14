3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Крупные торговые сети для белорусов вводят скидку 10 % на социально значимые товары
Инфляция в Беларуси за прошлый год почти 10 % - 9,97 сотых. Такие данные озвучил Национальный статистический комитет. Выше всех в цене выросли именно продукты питания. Но такая ситуация не только у нас. Подорожавшая логистика, неурожаи и высокая стоимость сырья и удобрений и как следствие продовольствие в мире в высокой сейчас цене. Чтобы защитить своего покупателя, правительство предложило ретейлу работать сообща.
Специальную скидку 10 % вводят крупные торговые сети на социально значимые товары для тех, кому нужна поддержка. Речь идет о больших семьях, пенсионерах и тех, чей доход пока не выше бюджета прожиточного минимума. Такое соглашение подписали Министерство антимонопольного регулирования и торговли и Ассоциация розничных торговых сетей (видео).
Президент
Все
Глава ОАЭ пригласил Александра Лукашенко на неформальный ужин
В Беларуси усилят социальные гарантии для ветеранов и пострадавших от войн лиц
Лукашенко высказал свое мнение о реальной ситуации в мире по борьбе с изменением климата
Лукашенко и Алиев поставили новые цели по сотрудничеству во время переговоров в Баку
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все