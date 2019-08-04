3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Крупный инвестпроект реализуют в Пуховичском районе
Вывести аграрную сферу на новый уровень помогут биотехнологии. По сути, речь идет даже о развитии новой отрасли в стране.
В 50 километрах от Минска в Пуховичском районе реализуют крупный инвестпроект.
Масштабный сельскохозяйственный холдинг будет перерабатывать пшеницу и тритикале в комбикорма и аминокислоты для животных.
Действительно, его уже называют предприятием завтрашнего дня. Точнее сказать, корпорацией. Ведь задуманный проект - это 14 заводов, производство полного цикла. БНБК (или Белорусская национальная биотехнологическая корпорация) начнет выпуск продукции уже к концу следующего года. Сдача объекта пройдет в несколько этапов. В целом проект рассчитан до 2032 года.
Его реализация - под пристальным вниманием Президента и правительства. Так, Александр Лукашенко поручил основательно проработать сырьевые зоны. Именно зерно сегодня - основа глобальной продовольственной системы. От его качества напрямую зависит качество корма для животного, а далее и продуктов питания в магазинах.
Акцентировал свое внимание Президент и на рынках сбыта.
Предприятие экспортоориентированное, около 80 % готовой продукции планируют продавать за рубеж, в основном в страны Евросоюза, а также в Россию и Украину. Отдельное поручение Главы государства - по кадрам. Во-первых, обеспечить высокий уровень квалификации специалистов, подключить к работе Академию наук и вузы. А во-вторых, помочь в решении жилищного вопроса.
Производство в Пуховичском районе позволит сократить количество посредников, максимально удешевить продукт и сэкономить на импорте, ведь на закупку зарубежных аминокислот и комбикормов в год хозяйства страны тратят около 200 миллионов долларов.
Новые предприятия - это тысячи рабочих мест, а значит, и в целом дополнительное развитие региона, в том числе и города-спутника Руденска.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Гусейнов: Минская конференция по евразийской безопасности - важная платформа для обсуждений
Эффектный ролик о дрифте и художественный фильм о любви снимают в разных городах Беларуси
Ивана Жигон: "Лістапад" - это БРИКС в сфере киноискусства
Дополнительная "Ласточка" отправилась по линии Минск - Москва, в планах - чартерный электропоезд
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов