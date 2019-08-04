Крупный инвестпроект реализуют в Пуховичском районе

Вывести аграрную сферу на новый уровень помогут биотехнологии. По сути, речь идет даже о развитии новой отрасли в стране.



В 50 километрах от Минска в Пуховичском районе реализуют крупный инвестпроект.

Масштабный сельскохозяйственный холдинг будет перерабатывать пшеницу и тритикале в комбикорма и аминокислоты для животных.



Действительно, его уже называют предприятием завтрашнего дня. Точнее сказать, корпорацией. Ведь задуманный проект - это 14 заводов, производство полного цикла. БНБК (или Белорусская национальная биотехнологическая корпорация) начнет выпуск продукции уже к концу следующего года. Сдача объекта пройдет в несколько этапов. В целом проект рассчитан до 2032 года.

Его реализация - под пристальным вниманием Президента и правительства. Так, Александр Лукашенко поручил основательно проработать сырьевые зоны. Именно зерно сегодня - основа глобальной продовольственной системы. От его качества напрямую зависит качество корма для животного, а далее и продуктов питания в магазинах.

Акцентировал свое внимание Президент и на рынках сбыта.

Предприятие экспортоориентированное, около 80 % готовой продукции планируют продавать за рубеж, в основном в страны Евросоюза, а также в Россию и Украину. Отдельное поручение Главы государства - по кадрам. Во-первых, обеспечить высокий уровень квалификации специалистов, подключить к работе Академию наук и вузы. А во-вторых, помочь в решении жилищного вопроса.

Производство в Пуховичском районе позволит сократить количество посредников, максимально удешевить продукт и сэкономить на импорте, ведь на закупку зарубежных аминокислот и комбикормов в год хозяйства страны тратят около 200 миллионов долларов.