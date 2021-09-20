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Крупный комплекс по производству мяса индейки возводят в Копыльском районе

Новое направление АПК Минской области. В Копыльском районе продолжается строительство комплекса по производству мяса индейки. Это будет самое большое предприятие в нашей стране - на старте 6 тысяч тонн продукции в год. Мясо индейки наполнит внутренний рынок, также его будут экспортировать. О том, какой наблюдается спрос на диетический продукт, как будут выращивать птицу? Рассказывает Алексей Кондратенко (видео).

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