"Крутогорье-Петковичи" и "Михалевская Нива": как передовые хозяйства проводят сев озимых

Первый месяц осени для аграриев, пожалуй, является одним из самых напряженных - параллельно закрываются задачи уходящего и закладываются основы следующего сельскохозяйственного года. Нужно завершить жатву и сев, заготовить корма, убрать овощи.

В Минской области хозяйство ОАО "Крутогорье-Петковичи" считаются одними из лидеров. Там принято вовремя посеять и собрать урожай. Сейчас крутят солому на подстилку, это тоже один из этапов подготовки к посевной. В Крутогорье-Петковичи из 700 сотрудников почти четверть коллектива - специалисты до 31 года, и во многом это тоже залог успеха.

Сегодня все хозяйства Беларуси готовятся к посевной. Старт кампании в срок напрямую определяет объем и качество будущего урожая. Важно вовремя убрать солому, освободить поля для вспашки.

Если посмотреть на Минский регион глобально, здесь успешно завершили основную жатву зерновых 2026 года и стали лидером уборочной кампании в Беларуси.

По состоянию на сентябрь аграрии Минского региона намолотили более 2,4 млн т зерна с учетом рапса. А вот к посевной только приступают.

Перемещаемся на юг страны. В Брестской области завершили сев озимого рапса. В нынешнем сезоне, несмотря на продолжительную весеннюю засуху и возвратные заморозки в апреле и мае, он выстоял, дав рекордный валовый намолот - 237 тыс. т. Урожайность получилась тоже солидная - 32,6 ц/га. В 2026-м увеличили и объем сева озимого рапса. Под урожай 2027 года на Брестчине он составил 75 тыс. га, при этом уже перевыполнен план более чем на 3 %.

ОАО "Жеребковичи" - крупнейшее хозяйство в Ляховичском районе. Здесь половина пашни выделена под озимые зерновые. "Жеребковичи" стали одними из немногих в Брестской области, кто уже начали сев озимой пшеницы. Кстати, ставку делают на нее и на все озимые культуры - именно благодаря им получают большую урожайность.

"Идем даже немного с опережением графика в связи с большой площадью хозяйства, а зерновой клин высевать надо, поэтому, может, мы не совсем на оптимальные сроки выходим, но мы начинаем чуть пораньше, чтобы завершить сев в сроки", - признался главный агроном ОАО "Жеребковичи" Евгений Терпицкий.

В 2026 году в "Жеребковичах" будут внедрять систему точного земледелия, начнут с оцифровки полей. В целом если смотреть на Ляховичский район, то он занимает второе место по урожайности в Брестской области. Площадь хозяйства составляет около 10 тыс. га, четыре из которых отвели под сев, но при этом там работают всего 17 механизаторов.

У хозяйства "Михалевская Нива", что находится в Бобруйском районе, мехдвор пустой - вся техника задействована в полях. Здесь пользуются каждой удобной минутой, чтобы вспахать почву, внести удобрения и выровнять поля - в общем, весь агротехнологический цикл выращивания озимых культур. С самого утра и до вечера на сельскохозяйственном предприятии приводят в порядок места будущего урожая. К слову, у "Михалевской Нивы" есть весь набор техники - сеялки, культиваторы, опрыскиватели.

"Посевную кампанию начали 1 сентября. На данный момент посеяно уже более 200 га. Посевная проходит умеренно. В наличии имеются удобрения, семенной материал. Закупили несколько сортов ячменя, пшеницы, тритикале для обновления сортов. Качественная подготовка - залог качественного посева, а он является залогом хорошего урожая", - заметил главный агроном ОАО "Михалевская Нива" Сергей Мартынчик.

Факт Перед Бобруйским районом стоит задача высеять 10,7 тыс. га озимых зерновых культур. По плану только у "Михалевской Нивы" - 1,8 тыс. га.

До 5 октября 2026 года аграриям нужно завершить осенний сев озимых зерновых культур, какие бы сложности ни возникали, и возможно это только благодаря сплоченной команде ради главной цели - высокой отдачи с каждого гектара. У многих все получается, а тем, кто сегодня буксует и ищет оправдание, нужно срочно прибавлять.

Сентябрь - испытания для аграриев. Как проходит посевная кампания-2026. Готовность на местах: почему одни успевают, а другие нет. Об этом и не только - в новой серии проекта "На контроле Президента".

Главное фото: pexels.com