Крутой: Наша задача - бороться за свою нишу

Инфраструктура, добыча полезных ископаемых, IT - направления, по которым Беларусь готова активно работать с дальневосточными территориями. Об этом рассказал глава Администрации Президента Беларуси Дмитрий Крутой на полях XI Восточного экономического форума во Владивостоке.

Тема 2026 года - "Дальний Восток - развитие во благо людей". Поэтому на встречах с российскими губернаторами белорусская сторона обсуждала конкретные вопросы углубления торгового сотрудничества, наращивания поставок продовольствия и техники.

Айсен Николаев, глава Республики Саха (Россия):

"Практически около 1 тыс. БЕЛАЗов сегодня уже зарегистрированы и работают Якутия. Каждый год покупаются сотни новых единиц автомобилей БЕЛАЗ. У них очень хорошая репутация в нашей компании еще с советских времен. 7 тыс. тракторов МТЗ у нас работает в сельском хозяйстве. Более того, сегодня у нас появилась возможность бесшовного завоза белорусских товаров, продовольственных и непродовольственных, прямо из Минска по железной дороге до Якутска. И уже сотни тонн грузов доставляются в контейнерах. Это очень дорогого стоит".

"Как говорит Президент, для нас сегодня нет маленьких или крупных регионов, значимых или незначимых. Мы должны работать со всеми. Калийное удобрение будем продавать мешками, если не покупают вагонами. МТЗ будем "перебрасывать не через забор", а поставлять в рамках индивидуальных контрактов. Таковы реалии рынка, а конкуренция на Дальнем Востоке сумасшедшая, колоссальная. Наша задача - бороться за свою нишу", - отметил Дмитрий Крутой.

Восточный экономический форум продлится до 4 сентября. В 2026 году он собрал более 5 тыс. участников из 70 стран.