Крутой посетил заводы в Осиповичах и оценил итоги работы промышленности

Промышленные предприятия коммунальной собственности Могилевской области показывают рост около 108 % за девять месяцев 2026 года, об заявил глава Администрации Президента Дмитрий Крутой.

На базе Осиповичского завода автоагрегатов подвели итоги работы отдельных промпредприятий региона. Дмитрий Крутой отметил неплохие показатели роста и у частных компаний. Однако он подчеркнул, что области необходимо активизировать работу промышленного сектора, прежде всего - предприятий республиканской формы собственности.

Дмитрий Крутой также посетил Осиповичский завод транспортного машиностроения и ознакомился и с ходом реализации крупного инвестпроекта на заводе автомобильных агрегатов. Там идет модернизация производства точного алюминиевого литья.