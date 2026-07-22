Крутой: В условиях особых капризов погоды при уборке урожая требуется железная дисциплина

В условиях особых капризов погоды при уборке урожая требуется железная дисциплина, которую поручено обеспечить незамедлительно. Об этом заявил глава Администрации Президента Дмитрий Крутой во время рабочей поездки в Осиповичский район.

Участниками встречи стали представители трех районов области: Осиповичского, Глусского и Бобруйского. Совещание касалось тем проведенного вчера с участием Президента селекторного совещания по вопросам уборочной кампании.

Вопросы заострили с учетом специфики региона. К примеру, для Могилевщины актуальна тема плющения зерна (это дает значительный эффект при производстве кормов), а также всегда держит в тонусе и погодный фактор.

В ходе селекторного совещания 21 июля Александр Лукашенко ввел самый жесткий, мобилизационный режим для работы на полях. Урожай в 2026 году хороший и важно его убрать вовремя и без потерь.

А важная составляющая успешной жатвы не только техника, но и кадры, их ответственное отношение к делу. Ведь нерадивые работники - это головная боль для сельхозорганизаций. К сожалению, есть в некоторых хозяйствах факты воровства деталей и топлива, а также приписок.

"В условиях особых капризов погоды, которые мы наблюдаем, требуется железная дисциплина, которую поручено обеспечить незамедлительно. Вчера уже силовыми ведомствами, министром внутренних дел и министром по чрезвычайным ситуациям со своими службами соответствующие мероприятия проведены, - отметил Дмитрий Крутой. - Сегодня во время разговора с министром обороны Президент поручил оперативно подготовить места и виды работ, на которых будут задействованы нерадивые, проштрафившиеся работники, несуны, пьяницы, лодыри и лентяи. В каждом районе республики председатель районного исполнительного комитета совместно с местным военкомом и руководителями сельхозпредприятий определят списки таких работников, о которых вчера говорилось, и они будут поступать в распоряжение Министерства обороны".

Дмитрий Крутой подчеркнул, что нарушение дисциплины нарушает микроклимат в коллективе, мешает проведению уборочной кампании. И благодаря прессе страна должна знать не только героев жатвы, но и тех, кто своим разгильдяйством срывает процесс.