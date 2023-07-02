Крутой рассказал, как попасть на рынок госзакупок России и о новых проектах с Росатомом

Как конкурировать на рыках на равных с российскими компаниями и выигрывать тендеры, а также о новой программе с Росатомом по альтернативным проектам в "Главном эфире" рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России Дмитрий Крутой.

Для того чтобы попасть сегодня на рынок госзакупок России, должна быть решена проблема электронной цифровой подписи, говорит дипломат. "Мы пока такие альтернативные решения предлагаем, чтобы ситуативно решить какие-то вопросы. Но признание электронной цифровой подписи, признание наших документов в электронном виде, конечно, они толкнут эту историю вперед", - считает он.

Рынок госзакупок - тема, которая состоит из двух частей: есть закупки государственных компаний, это два федеральных закона России - №44 и №222 (открытая, публичная часть) и есть закрытая, которая по причине именно санкционного давления на сегодняшний день не публикуется, поясняет Дмитрий Крутой. "Общий рынок составляет 12-13 триллионов российских рублей. Из них товары - только 4-5 триллионов, остальное - это работа и услуги. Нам, конечно, интересен сегмент поставки товаров", - отмечает посол.

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Для Беларуси очень ценен рынок закупки госкорпораций, добавил дипломат. "Он гораздо больше, чем классический рынок госзакупок, - уверен он. - И поручение белорусского премьер-министра после Мурманска, когда мы познакомились с компанией "Новатэк", посмотрели его заводы и получили приглашение поучаствовать в системе закупок "Новатэка". Это первый, по сути, пилотный проект захода белорусов в тему закупок госкорпораций".