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Крутой: У нас должен быть четкий ответ и предложение, куда можно инвестировать деньги в Беларуси

Частные инвестиции в условиях новой реальности, свободные экономические зоны Беларуси и России, возможности и риски для бизнеса. В Москве впервые прошел Белорусский инвестиционный форум с участием министров, дипломатов, бизнесменов, юристов и экономистов.

Сегодня в Беларуси реализуется более 200 тыс. инвестиционных договоров, половина - российские инвесторы. И количество может увеличиться. Это компании из реального сектора экономики, у которых в условиях санкций появилась возможность не выводить прибыль из страны, а использовать на внутреннем рынке и вкладывать в Беларусь. Касается это не только машиностроения и нефтехимии, но туризма и оказания медицинских услуг. На форуме продемонстрировали цифровую карту Беларуси, где представлены инвестиционные предложения.


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У нас тысячи инвестиционных предложений, они сформированы в отдельный альбом, есть целый портал. Оцифрованы площадки промышленного, сельскохозяйственного и социального профиля со всей инфраструктурой и потенциальными инвестициями, но в России про этот цифровой продукт фактически никто не знает. Наша инвестиционная карта, на самом деле ничего не надо выдумывать, просто надо российских коллег с ней познакомить. И предложений тысячи. Спрашивают, куда можно в Беларуси инвестировать? У нас должен быть быстрый и четкий не только ответ, а сразу же инвестиционное предложение. У нас инвестиции - абсолютный приоритет страны. У нас начнет работать Совет при Президенте по стратегическим инвестиционным проектам. Конечно же, хотелось бы, чтобы российские инвесторы тоже в нем поучаствовали.
Дмитрий Крутой, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России

На форуме состоялась выставка белорусских стартапов. 20 проектов демонстрируют новые идеи в области сельского хозяйства, медицины, финансов. К примеру, мини-трактор, который измельчает бурьян в лесах, полях и болотах. Представлена и медицинская разработка. Она сама корректирует объем подачи кислорода пациенту, в зависимости от диагноза.

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