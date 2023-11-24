Крутой: У нас должен быть четкий ответ и предложение, куда можно инвестировать деньги в Беларуси

У нас тысячи инвестиционных предложений, они сформированы в отдельный альбом, есть целый портал. Оцифрованы площадки промышленного, сельскохозяйственного и социального профиля со всей инфраструктурой и потенциальными инвестициями, но в России про этот цифровой продукт фактически никто не знает. Наша инвестиционная карта, на самом деле ничего не надо выдумывать, просто надо российских коллег с ней познакомить. И предложений тысячи. Спрашивают, куда можно в Беларуси инвестировать? У нас должен быть быстрый и четкий не только ответ, а сразу же инвестиционное предложение. У нас инвестиции - абсолютный приоритет страны. У нас начнет работать Совет при Президенте по стратегическим инвестиционным проектам. Конечно же, хотелось бы, чтобы российские инвесторы тоже в нем поучаствовали.

Дмитрий Крутой, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России