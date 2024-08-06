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Кто они - лидеры уборочной? Знакомьтесь, первый пятитысячник в Могилевской области Сергей Май

Первый в Могилевской области и второй в стране 5-тысячник по намолоту зерновых. Им стал несменный лидер уборочной - Сергей Май. Для комбайнера хозяйства "Серволюкс Агро" это уже 4-й сезон. Сейчас хлеборобы трудятся на полях озимой пшеницы, в том числе и механизатор Григорий Бокач - на его счету уже 4 тысячи тонн.

Поздравления от профсоюзов и руководства принимали и водители Сергей Пуховский и Евгений Новиков этого же хозяйства. Каждый перевез по 3 тысячи тонн зерна нового урожая.

К слову, зерновой клин в "Серволюкс Агро" в этом году свыше 9 тысяч гектаров. 88 % полей уже обработано.

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