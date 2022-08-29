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Кто стал первым комбайнером-шеститысячником страны?
Последние дни календарного лета, а вместе с ним и финал уборочной в Минской области. Общий объем зерна составляет 1 млн 960 тысяч тонн. При средней урожайности 44,5 центнера с гектара. Осталось убрать всего 2 % площадей. Сельхозорганизации центрального региона буквально в нескольких шагах от самогообъемного "каравая" в стране - 2 миллиона тонн. Жатвуполностью закончили 9 районов, а к концу дня к ним присоединятся еще 3. Среди которых Столбцовский и Слуцкий.
Это жатва запомнится не только коллективными, но и персональными рекордами. Сегодня исторический день для сельхозпредприятия "Крутогорье-Петковичи" Дзержинского района. Его экипаж механизаторов - Сергей Максимец и Василий Зур - намолотили более 6 тысяч тонн зерна. Причем на комбайне Гомсельмаш. Убирали с полей пшеницу и тритикале. Как отметили на церемонии награждения хлеборобов, это лучший результат 2022 года не только Минской области, но и всей Беларуси. Экипаж получил ценные подарки и почетные грамоты, в том числе и от самого флагмана белорусского сельхозмашиностроения. В дальнейшемэти же машины будут молотить и кукурузу на зерно.
Тысяча давалась легко, можно сказать. Сопутствовала погода и здоровье. В кабине есть кондиционер, есть холодильник. Есть централизованная смазка, что облегчает комбайнеру работу. Установлены камера заднего вида и выгрузки, что облегчает работу механизатору, когда едешь и выгружаешься на ходу.Сама модель GS-2124 высоко себя зарекомендовала. В этой машине работает двигатель уже не импортного, а российского производства. В следующем году в Гомеле выпустят 300 таких комбайнов. А конструкторы предприятия сейчас работают над модификацией, где жнейка будет не 9 метров, а уже 12, что сделает технику Гомсельмаша еще более конкурентной.
И вот эти результаты, которые мы сегодня получили по Минской области, а также комбайны модели 2124 имеют хорошие результаты по другим регионам. Там по 4 000 тонн намолотили. Эти результаты нам помогают и позиционируют нашу технику. Сегодня спрос на такую энергонасыщенную технику, как эта модель, высокий.Самохозяйство "Крутогорье-Петковичи" - одноиз лидеров всей области. Егонамолот превысил 26 тысяч тонн зерна. Местные аграрии готовятся и к локальным "Дожинкам": фестиваль-ярмарка пройдет 16 сентября в агрогородке Заболотье Дзержинского района.
Фото: pixabay.com
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