Кто стал первым комбайнером-шеститысячником страны?

Тысяча давалась легко, можно сказать. Сопутствовала погода и здоровье. В кабине есть кондиционер, есть холодильник. Есть централизованная смазка, что облегчает комбайнеру работу. Установлены камера заднего вида и выгрузки, что облегчает работу механизатору, когда едешь и выгружаешься на ходу. Сама модель GS-2124 высоко себя зарекомендовала. В этой машине работает двигатель уже не импортного, а российского производства. В следующем году в Гомеле выпустят 300 таких комбайнов. А конструкторы предприятия сейчас работают над модификацией, где жнейка будет не 9 метров, а уже 12, что сделает технику Гомсельмаша еще более конкурентной.

Сергей Максимец и Василий Зур, механизаторы ОАО "Крутогорье-Петковичи"