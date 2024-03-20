Кто в Беларуси обеспечивает экономическую безопасность, в программе "Экономическая среда" рассказали эксперты

Какие организации и предприятия в Беларуси обеспечивают экономическую безопасность, в программе "Экономическая среда" рассказали эксперты.

Совет Министров является госорганом - координатором оценки состояния национальной безопасности. 14 государственных органов определены в качестве основных исполнителей, сказал заместитель начальника управления Государственного секретариата Совета безопасности Анатолий Хлебоказов. "Причем это не только экономические госорганы в привычном понимании - Минфин, Нацбанк и т. д. Это ряд госорганов, которые обеспечивают контроль и сохранение нашей экономики: сохранение казны, предотвращение правонарушений экономических и т. д. Здесь позиция Комитета госконтроля. Помимо названных госорганов практически вся вертикаль власти участвует в обеспечении экономической безопасности страны: наши исполнительные органы власти - областные, районные".

Много государственных органов, которые обеспечивают экономическую безопасность, но важнейшим из них является Комитет государственного контроля, считает заместитель директора Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Виктор Франскевич.

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По его словам, функции КГК определены Конституцией Республики Беларусь. Это государственный контроль за исполнением республиканского бюджета, использованием государственной собственности, исполнением актов Президента, парламента, правительства, других государственных органов, которые регулируют отношения государственной собственности, финансовые, хозяйственные, налоговые отношения. "Нами осуществляется контроль за исполнением законодательства, выявляются резервы эффективности использования как средств бюджета, так и государственной собственности. Мы направляем свои предложения для изменения законодательства", - отметил Виктор Франскевич.

Ответственные органы исполнительные - это одно, а те, кто реально выдает наш ВВП, - это второе. Надо называть по совокупности. Отвечая на вопрос, кто обеспечивает экономическую безопасность, - вся страна обеспечивает. Анатолий Хлебоказов

Заместитель начальника управления Государственного секретариата Совбеза отметил, что за обеспечение экономической безопасности отвечают предприятия и ИП. "В Беларуси 146 тыс. юрлиц, из них 16 тыс. только в промышленности. Каждый из них свой вклад вносит в обеспечение нашей экономической безопасности. 150 тыс. индивидуальных предпринимателей. Белорусская сфера малого и среднего предпринимательства выдает треть добавленной стоимости. Нельзя сказать, что они не участвуют. Каждый вносит свой вклад", - заключил он.





Экономическая безопасность является основой суверенитета любого государства. Мы обеспечиваем выживаемость страны на мировой арене, обеспечиваем возможности устойчивого развития. И каждый из нас вносит определенный вклад в обеспечение экономической безопасности, добавила заведующая кафедрой экономической безопасности Белорусского государственного университета Татьяна Гораева.