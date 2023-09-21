ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ПромышленностьТорговляСельское хозяйство

Куба будет наращивать экспорт белорусской мясной и молочной продукции

Куба будет наращивать экспорт белорусской мясной и молочной продукции

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Куба Валерий Барановский участвовал в переговорах делегации белорусского предприятия ЗАО "Мясо-молочная компания" под председательством управляющего Павла Стайнова с заместителем генерального директора крупнейшей кубинской компании-импортера продовольственной продукции ALIMPORT Ариэлем Фиало Семино. Об этом сообщает sb.by.

Дипломат также провел переговоры с Вице-президентом Торговой палаты Кубы Таней Агиар Фернандес. Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в наращивании экспорта белорусской молочной и мясной продукции на Кубу и обсудили возможные механизмы наращивания поставок.

Фото: БЕЛТА

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все