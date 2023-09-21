Куба будет наращивать экспорт белорусской мясной и молочной продукции

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Куба Валерий Барановский участвовал в переговорах делегации белорусского предприятия ЗАО "Мясо-молочная компания" под председательством управляющего Павла Стайнова с заместителем генерального директора крупнейшей кубинской компании-импортера продовольственной продукции ALIMPORT Ариэлем Фиало Семино. Об этом сообщает sb.by.