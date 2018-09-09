Кукурузное поле, засеянное Александром Лукашенко и Игорем Додоном, дало хороший урожай

Нынешний год стал поистине урожайным в Молдове. И это притом, что более двух месяцев в стране виноградников не было дождей. Засушливые июль с августом как ни странно оказались только на руку местным виноделам. Уже скоро первые партии "Шардоне", "Рислинга" или "Пинонуар" нынешнего сезона окажутся на полках наших магазинов. Ну а теперь к урожаю, семена которого весной заложили президенты двух стран.

Напомним, в апреле во время официального визита в Молдову Александр Лукашенко вместе с Игорем Додоном засеяли кукурузное поле. Еще тогда лидеры заверили: будущие всходы дадут небывалый урожай. И вот спустя пять месяцев мы решили посмотреть на поле двух президентов. Именно так молдавские селекционеры сегодня называют 28 гектаров, на которых и растет та самая кукуруза. А заодно проверили, как наливается зерно в початках. И лично поинтересовались у президента Игоря Додона об урожайных перспективах на других полях сотрудничества.

Интервью с молдавским лидером мы записали накануне. А сегодня стало известно, что президентский кортеж попал в ДТП, и, по информации СМИ, Игорь Додон госпитализирован. Пожелаем Игорю Николаевичу здоровья.

О дружбе, экономике, политике без купюр и молдавском пути по белорусскому образцу репортаж из Кишинева.

Рассказывает Александр Хоровец.

Влажность зерна будет на уровне 14-16 %. Его практически досушивать не надо. Хорошая влагоотдача. Хорошая потенциальная урожайность, и это с учетом того, что последние два месяца в Молдове фактически не было дождей. Посмотреть, как в Институте растениеводства "Порумбень" умудряются получать колоссальные урожаи кукурузы, приехали ученые из Беларуси и Украины. По словам Дмитрия Володькина, если семена этих початков посадить в нашу почву, то реально снизить себестоимость производства кормов для животных. А соответственно и увеличить заработки белорусских аграриев.

Ежегодно в белорусскую землю весной ложится около 30 тысяч тон семян кукурузы, почти 5 тысяч тонн мы импортируем. Закрыть эту потребность позволяет в первую очередь сотрудничество с Молдовой. Ученые двух стран выводят сорта, которые наиболее приспособлены к нашим почвам. Заместитель директора института рассказывает: совместные гибриды здесь называют Бел-Мо (сокращенно от Беларусь и Молдова).

Ученый не без гордости подчеркивает: такой урожай они смогли получить в первую очередь благодаря своевременной посевной.

А начало сева стратегической культуры для Молдовы дали сразу два президента - Александр Лукашенко и Игорь Додон во время апрельского визита Главы нашего государства, когда вместе лидеры двух стран сели за руль тракторов.

В повседневной жизни они у руля государства, сегодня - за рулем тракторов. Кажется, такого мероприятия в мировой практике официальных визитов еще не было. Но кто лучше Президента Беларуси покажет, как управлять железным "Белорусом". Да и мастер-класс для общего дела: семена, выращенные на этом поле, передадут нашим аграриям. Об этом вчера договорились президенты и закрепили ответственного - губернатора Гомельской области.

Во время эксклюзивного интервью нашему каналу Игорь Додон признается: за всходами на поле двух президентов следил лично. И урожай удался действительно небывалый.

- Вот вы говорите урожай достаточно хороший. А можно ли назвать этот хороший урожай символом плодотворного сотрудничества между Молдовой и Беларусью?

- Несколько раз Вы говорили о том, что хотели бы построить Вашу страну Молдову по белорусскому принципу. Получается?

На вопрос "С чем у молдаван ассоциируется Беларусь" первый ответ: конечно же, с "Белорусом". Более 40 тысяч тракторов, а это 80 % от всей такой техники обрабатывают плодородную молдавскую землю".

В молдавских деревнях фактически в каждом третьем доме есть "Белорус". К примеру, в селе Покровка на 480 дворов 120 тракторов. Практически все модели МТЗ-82. И, как признаются местные, если у тебя нет такого трактора, значит ты не хозяин. И что самое главное - белорусский кормилец не боится никакой, даже самой грязной работы.

В семье у фермера Кирилла Рыльского два трактора и десятки гектаров садов. 24-летний парень признается: сначала научился ездить на МТЗ, а только потом на велосипеде "Аист". Недавно примария Покровка (так здесь называется сельский совет) получила новый трактор. К слову, подарок нашего Президента. И периодически молодой фермер на нем помогает сельчанам - возит дрова или доставляет фрукты в местную школу. Все на общественных началах.

Ежегодно на молдавских полях появляется не менее 6 сотен новых тракторов. В этом году в Кишиневе открылся и завод по сборке маленьких "Белорусов". Мотоблоки в основном разбирают для работы на приусадебных участках.

Если тракторы преобладают в молдавских полях, то в городе пальму первенства перехватили троллейбусы. Кстати, один из самых популярных видов общественного транспорта у кишиневцев. Об этом красноречиво свидетельствуют и сухие цифры статистики. Ежедневно на маршруты молдавской столицы выходят 360 троллейбусов. Около 230 единиц из них белорусской сборки. И в сутки перевозят около 350 тысяч пассажиров. А это половина жителей Кишинева.

Здесь же троллейбусы и собирают. Вот эта пятерка бело-синих экоавтобусов на городские улицы выйдет уже на следующей неделе. Сегодня на небольшом заводе ежегодно собирают 20 таких машин. Могут и больше, говорит технический директор. Но пока возможности городского бюджета не соответствуют мощностям предприятия.