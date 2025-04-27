Кулик рассказал об экспорте древесины и спросе на готовые деревянные дома

Александр Лукашенко ориентирует лесную отрасль на более эффективную и прибыльную работу. В стране достаточно древесины, а значит, надо создавать качественный продукт с высокой добавленной стоимостью. Об этом на неделе шла речь во время рабочей поездки главы государства в Оршанский район.

Деревообработка - это и деньги, и перспектива. Сегодня продукция экспортируется в 16 стран, рентабельность составляет 20 %. Есть над чем работать. Об экспорте, лесозаготовке и спросе на готовые деревянные дома спросили министра лесного хозяйства Беларуси Александра Кулика.

Александр Кулик, министр лесного хозяйства Беларуси:

"Лесозаготовительная техника - это в первую очередь харвестеры, форвардеры. У нас 488 харвестеров и столько же форвардеров. Это та техника, которая заготовила в прошлом году 13 млн кубометров древесины. Впервые мы дошли до планки 65 %. Это очень большой объем".

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Белорусская продукция широко используется в Китае. Происходит отправка пробных партий в Индию. Нас ценят в мире, наша продукция востребована. По словам министра, на данный момент вопрос с логистикой решен.

"Сейчас в проработке один вопрос - пеллеты. В странах, куда можно было бы отгружать продукцию, климат теплый, там пеллетами не топят. Но есть пару стран, которые серьезно занимаются экологией, у нас есть наработки, отгружены туда пробные партии. Мы в 3 раза увеличили реализацию пеллет по отношению к прошлому году", - рассказал Александр Кулик.

Министр лесного хозяйства отметил, что древесина реализуется и на внутреннем рынке. На данный момент активно идет индивидуальное строительство. Торговые площадки едва успевают выполнять заказы - стропильные системы, половые доски, вагонка.

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