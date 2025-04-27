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Кулик рассказал об экспорте древесины и спросе на готовые деревянные дома
Александр Лукашенко ориентирует лесную отрасль на более эффективную и прибыльную работу. В стране достаточно древесины, а значит, надо создавать качественный продукт с высокой добавленной стоимостью. Об этом на неделе шла речь во время рабочей поездки главы государства в Оршанский район.
Деревообработка - это и деньги, и перспектива. Сегодня продукция экспортируется в 16 стран, рентабельность составляет 20 %. Есть над чем работать. Об экспорте, лесозаготовке и спросе на готовые деревянные дома спросили министра лесного хозяйства Беларуси Александра Кулика.
Александр Кулик, министр лесного хозяйства Беларуси:
"Лесозаготовительная техника - это в первую очередь харвестеры, форвардеры. У нас 488 харвестеров и столько же форвардеров. Это та техника, которая заготовила в прошлом году 13 млн кубометров древесины. Впервые мы дошли до планки 65 %. Это очень большой объем".
Белорусская продукция широко используется в Китае. Происходит отправка пробных партий в Индию. Нас ценят в мире, наша продукция востребована. По словам министра, на данный момент вопрос с логистикой решен.
"Сейчас в проработке один вопрос - пеллеты. В странах, куда можно было бы отгружать продукцию, климат теплый, там пеллетами не топят. Но есть пару стран, которые серьезно занимаются экологией, у нас есть наработки, отгружены туда пробные партии. Мы в 3 раза увеличили реализацию пеллет по отношению к прошлому году", - рассказал Александр Кулик.
Министр лесного хозяйства отметил, что древесина реализуется и на внутреннем рынке. На данный момент активно идет индивидуальное строительство. Торговые площадки едва успевают выполнять заказы - стропильные системы, половые доски, вагонка.
Лесная отрасль также предлагает и готовые домокомплекты. За 2023 год их было продано 25 штук, а за 2025 год - 150. За первый квартал 2025 года уже реализовано 60 домокомплектов. Александр Кулик подчеркнул, что за текущий год стоит задача продать 200 домокомплектов и 100 бань.