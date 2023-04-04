Кулик: В лесном хозяйстве Беларуси справились с санкциями и наращивают объемы производства и экспорта

В лесном хозяйстве справились с санкциями и наращивают объемы производства и экспорта. Об этом заявил профильный министр Александр Кулик.

Задача отрасли - обеспечить все деревообрабатывающие предприятия страны и граждан древесиной. При этом рентабельность должна быть не более 5 процентов. Не нужно забывать и о внешних поставках. Так, по февралю-марту превышены объемы поставок продукции на экспорт.