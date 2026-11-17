Расширение кооперации, новые рынки сбыта и демонстрация экспортного потенциала: Минск принимает международную специализированную выставку PRODEXPO-2026.

Масштабный форум развернулся на площадке выставочного центра "БелЭкспо". Для продовольственной индустрии это знаковое событие, объединяющее интересы отраслевых профессионалов, представителей министерств, ведомств, бизнеса, науки и торговли.

Попадая в локацию международного чемпионата по кондитерскому и кулинарному искусству, понимаешь: еда - это настоящее искусство. Вокруг разворачиваются кулинарные шедевры, которые даже жалко есть. Конечно, здесь главное - участие, но победы никто не отменял.

Вторая по популярности локация у зарубежных гостей из стран дальнего зарубежья. В этом году здесь широко представлен азиатский регион: Китай, Вьетнам и, конечно, Индия с ее колоритной экспозицией. Индийские угощения уже успели полюбиться белорусам.

Еще одна площадка - международный кулинарный кубок: место, где повара соревнуются в скорости и таланте, создавая сложные блюда в жестких временных рамках, чтобы оно не только соответствовало технологии, но и получилось вкусным. За оценку вкуса отвечают посетители.

У каждого гостя есть шанс попробовать лучшие блюда. Согласитесь, это отличный повод заглянуть на выставку.