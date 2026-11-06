Культурный код и цифровое будущее: Беларусь представила свой павильон в Шанхае

Краткий пересказ от ИИ

Под ритмы "Лявонихи" и с белорусскими драниками. На Китайской международной выставке импорта в Шанхае открыт белорусский павильон.



В 2026 году концепция раскрывает инновационный и технологический потенциал Беларуси, не забывая про традиции и культуру. Официальная церемония объединила руководителей белорусских компаний, представителей китайских госорганов и бизнес-сообщества.



Сергей Лукашевич, первый замминистра иностранных дел Республики Беларусь:

"Любое участие в выставке - прежде всего знакомство новых потребителей с возможностями, которые имеются в Республике Беларусь. Мы здесь не только продаем, мы ищем партнеров и мы постоянные участники этой выставки. Участие в этой выставке подтверждает нашу заинтересованность в сотрудничестве с Китаем как раз в поставках белорусской продукции, не только пищевой, но и высокотехнологической. Конечно, выставка привлекает очень многие страны. В павильонах не только китайские посетители, но и иностранные гости могут увидеть ассортимент мировой продукции, который предлагается для Китая".

Первый замминистра иностранных дел Беларуси также ознакомился с работой отраслевых белорусских экспозиций, а также вручил сертификат официального представителя БелТПП в Шанхае китайскому предпринимателю Сюй Тяньяо.

В рамках странового павильона организована деловая программа с демонстрацией экономического, инвестиционного, туристического и культурного потенциала Беларуси. В 2026 году Республика Беларусь представляет более 50 отечественных предприятий различного профиля.