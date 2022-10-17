Наталья Кураш: Участвуя в одной выставке, Беларусь может продать свои товары сразу в 10-15 стран

По состоянию на октябрь, в текущем году белорусы показывали свои товары на 17 площадках в 12 странах. Это страны СНГ (Таджикистан, Казахстан, страны дальней дуги (Китай, Вьетнам, Индонезия, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты) и др. Белорусские товары сегодня активно продвигаются на азиатские рынки. Продукты питания и сельхозтехника - основные позиции. Расширить этот список помогает участие в международных выставках.

За три года интенсивной работы Белорусская торгово-промышленная палата провела более 1700 мероприятий с партнерами из 91страны. Это одно из главных условий продвижения белорусских товаров за рубежом. Стороны должны знать друг друга, доверяя в деловых контактах. Сейчас, по мнению специалистов, важно показать, что Беларусь выполняет все свои обязательства и готова делать это и дальше.